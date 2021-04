Meepraten over de Gorzen met het Stedelijk Museum Schiedam

SCHIEDAM - Hoe was het om op te groeien in de Gorzen in Schiedam? Wat maakte de volkswijk zo bijzonder? Draaide alles om het werk op de scheepswerven?

Het Stedelijk Museum Schiedam nodigt iedereen uit erover mee te praten tijdens een digitale Verhalentafel op donderdagavond 6 mei 2021. ‘Als de fluit van de werf ging, zetten alle moeders de aardappels op, heb ik mij laten vertellen’, zegt conservator Stadsgeschiedenis Merel van der Vaart. ‘Wie heeft daar herinneringen aan?’ De bijeenkomst ligt in het verlengde van het Kijkdepot Schiedam waar museummedewerkers onderzoek doen naar de geschiedeniscollectie van de stad. De derde Verhalentafel begint om 20.00 uur en is gratis. Na aanmelding krijg je een link om via Zoom aan te schuiven. Iedereen is welkom en kan meepraten, herinneringen delen of lekker meeluisteren naar de verhalen van anderen.

De Gorzen werd aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd, vooral voor arbeiders van de Schiedamse scheepswerven Wilton Fijenoord, de Nieuwe Waterweg en Gusto. Maakt dat de wijk bijzonder? Doordat bewoners niet alleen buren maar ook collega’s waren? Van der Vaart: ‘Of komt het doordat het eigenlijk een eilandje is en dus losligt van de rest van Schiedam?’ Ze somt nog een mogelijke verklaring op. ‘Misschien heeft het ermee te maken dat het lange tijd buitendijks lag en het water een groter gevaar vormde dan elders in de stad.’

Verhalentafel over de Gorzen, donderdag 6 mei 2021, 20.00 – 21.30 uur, gratis via Zoom. Meld je aan via verhalen@stedelijkmuseumschiedam.nl onder vermelding van Gorzen. Voorafgaand aan de bijeenkomst krijg je via de mail een link om mee te doen. Vragen en suggesties over het onderwerp kun je ook vooraf mailen. Met dank aan Gemeente Schiedam, Mondriaan Fonds, Fonds Schiedam Vlaardingen, S’DAM.