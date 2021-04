Koningsspelen op CBS De Wieken

SCHIEDAM - Vrijdag 24 april vierden de kinderen en leerkrachten van CBS De Wieken Koningsdag. Deze dag werd anders gevierd dan andere jaren i.v.m. de coronamaatregelen. Toch is het gelukt om er een hele leuke dag van te maken voor de kinderen.

Naast dat het een leuke dag was, hebben de kinderen van De Wieken ook hun best om anderen te helpen. De belangrijkste activiteit was de Spierballenloop, een sponsorloop waarvan de opbrengst naar de stichting Spieren voor Spieren gaat. Het motto van Spieren voor Spieren luidt ‘gezonde spieren zetten zich in voor zieke spieren’. En dat hebben alle kinderen supergoed gedaan! Elke klas heeft om de beurt 20 minuten rondjes gelopen/gerend rond de school. De kinderen hebben zich laten sponsoren door familie, buren, vrienden en bekenden. Er is een mooi bedrag opgehaald voor dit goede doel, waar de stichting heel blij mee is! Verder was er die dag op het schoolplein een opblaasbare stormbaan, waar elke groep een tijdje gebruik van mocht maken en de kinderen konden spelen met spellen uit het Koningsspelen Sport- en Feestpakket van de organisatie van de Koningsspelen. Al met al een zeer geslaagde dag!