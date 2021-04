Lezing ‘Mensen recht doen’ over Geuzenverzet op zaterdag 1 mei

De Historische Vereniging Schiedam (HVS) verzorgt op zaterdag 1 mei weer een ‘Verhaal van Schiedam’. In deze succesvolle reeks lezingen vertelt historicus Klaas Kornaat over het Geuzenverzet.

SCHIEDAM - Voorafgaand aan de lezing – vanaf 12.45 uur – is een interview te zien met Klaas Kornaat. De lezing begint om 13.00 uur en is voor iedereen digitaal en gratis te volgen. Klaas Kornaat houdt op 1 mei een lezing getiteld ‘Mensen recht doen - een dagelijkse keuze’, naar een boek en tentoonstelling die de historicus/auteur voor de stichting Geuzenpenning in Vlaardingen maakte. De oorsprong van de verzetsgroep ligt mede in Schiedam. Behalve voorman Bernard IJzerdraat die in Schiedam woonde, werkten verschillende Geuzen op de werf van Wilton.





Het ‘Verhaal van Schiedam’ gaat in op de achtergrond van het Geuzenverzet, de eerste verzetsgroep in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook de geschiedenis van de Geuzenpenning komt aan de orde. De Geuzenpenning wordt sinds 1987 uitgereikt door een stichting die hedendaagse vrijheidsstrijders en mensenrechtenactivisten eer wil bewijzen én ondersteunen. Vanuit de luie stoel of vanaf de eigen keukentafel is deze lezing met behulp van een computer, laptop of tablet te volgen. Deelname aan de lezing is gratis. Wel is aanmelding nodig via een e-mail naar secretaris@historischeverenigingschiedam.nl. Na aanmelding ontvangt u een verwijzing, een link, waarmee u zaterdagmiddag 1 mei toegang krijgt.

Het interview met Klaas Kornaat begint om 12.45 uur, de lezing start aansluitend om 13.00 uur. ‘Het Verhaal van Schiedam’ is één van de online-activiteiten die de Historische Vereniging Schiedam in samenwerking organiseert met het Nationaal Jenevermuseum Schiedam. De vereniging kan door de coronamaatregelen niet haar gebruikelijke activiteiten organiseren in het pandje aan de Hoogstraat 74. Door gebruik te maken van de apparatuur en technici bij het Jenevermuseum is het mogelijk om activiteiten online aan te bieden.