Welkom terug in de Nolenslaan!

De terrassen mogen vandaag weer open en de winkeliers zien ook verruiming van hun mogelijkheden om de klanten te ontvangen. De Nolenslaan heeft er zin in. Wat? Ze kunnen het wel uit schreeuwen: “Welkom terug!”

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – Onder die slogan maken de winkeliers er een feestje van, en niet alleen vandaag. Bij de winkels die gedwongen dicht zijn geweest of slechts beperkt geopend konden zijn, zullen een week lang ballonbogen voor de ingang staan. Liefst zouden de winkeliers het ook vieren met muziek en optredens, maar dat is nog niet toegestaan. “Dat doen we dan in het najaar wel weer,” zegt winkelstraatmanager Ben Dubbeldam.

De winkeliers hebben het zwaar gehad. Maar de klanten moesten zich ook aanpassen en dat was vaak best afzien. Nu het kabinet tot versoepeling van de coronamaatregelen besloten heeft, willen de winkeliers de Nolenslaan weer in het zonnetje zetten. Ben Dubbeldam: “Ik vind het fantastisch wat de winkeliers het afgelopen jaar hebben gepresteerd. Ze hebben het hoofd geboden aan de grootste crisis van deze eeuw. Veel ondernemers hadden het financieel zwaar en emotioneel moeilijk, maar met ongekende krachten sloegen ze zich erdoorheen. Je kunt alleen maar trots en respect voelen voor de winkeliers en hun klanten.”