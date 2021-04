Proost helpt horecaondernemers met werven personeel

Apeldoorn - Horeca- en recreatiebedrijven kunnen vanaf nu gratis hun vacatures plaatsen op het platform Proost. Zij melden zich aan op www.proostvoordehoreca.nl. Kandidaten voor deze banen kunnen terecht op www.proostopjebaan.nl.

Proost is een initiatief van Persoonality, een payrolling-bedrijf. Horeca- en recreatiebedrijven zijn door de coronacrisis en de massale uitstroom van medewerkers met een personeelstekort geconfronteerd. Een urgent probleem nu 28 april de terrassen weer open gaan en de eerste stap door de horeca wordt gezet in het steeds verder openen van de deuren. Vacatures kunnen per direct gratis en zonder aanvullende verplichtingen geplaatst worden op Proost.

Uitstroom van ruim 90.000 horecamedewerkers

De horeca kampt al jaren met een personeelstekort en naar schatting zijn nog ruim 90.000 horecamedewerkers naar andere sectoren uitgestroomd door de coronacrisis. Ondernemers kunnen hun vacatures gratis plaatsen en beheren op Proost en de binnengekomen sollicitaties makkelijk en snel in behandeling nemen. Proost wordt versterkt door uitzendbureau Timing, dat haar landelijke netwerk inzet om vacatures extra onder de aandacht te brengen. Ook worden de vacatures kosteloos via andere vacaturesites verspreid.

Samen de strijd aan

Johan de Vos, horeca-ondernemer en woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland Breda, herkent zich in de situatie: “Voordat we dicht gingen, hadden we al moeite om personeel te vinden. Dat is er door corona niet minder op geworden. Heel veel mensen hebben gekozen om toch iets anders te doen wat meer zekerheid geeft. Het is fijn dat Persoonality en Timing een platform hebben gemaakt om de horeca weer onder de aandacht te brengen. Want het is echt een mooi vak; de grootste sociale leerschool van Nederland. Hopelijk kunnen we met genoeg man de strijd aangaan na deze crisis.”





Groot personeelstekort

Uit onderzoek van Persoonality blijkt dat ruim 90 procent van de horeca-ondernemers verwacht over onvoldoende personeel te beschikken wanneer zij weer open mogen. Laurens Meyer, een van de grootste horeca-ondernemers van Nederland met meer dan 40 zaken, ziet ook dat er een serieus probleem is ontstaan door de crisis: “De huidige situatie is dramatisch. We hebben veel personeel moeten laten gaan. Als we nu opengaan, komen we 500 tot 700 man tekort. Het gaat een heel zware periode worden. Ik vind Proost een mooi initiatief. Alle hulp die we kunnen krijgen is van harte welkom.”

Zonder personeel geen gasten

Volgens Bob Weghorst, directeur bij Persoonality, ontstaat er een gapend gat in de ’bemensing’ in de gehele horecabranche als er niet snel geschakeld wordt: “Zonder voldoende gekwalificeerd personeel kunnen ondernemers na de lockdown alsnog hun gasten niet ontvangen. Met Proost willen we niet alleen onze eigen klanten, maar heel Horeca Nederland helpen en ontzorgen. Als je nu niet handelt als horeca-ondernemer, als je niet nu al op zoek gaat naar goed personeel, dan mis je alsnog de boot.”

Ondernemers kunnen hun vacatures vanaf nu gratis en vrijblijvend aanmelden via www.proostvoordehoreca.nl. Zoek jij werk in de horeca? Kijk dan op www.proostopjebaan.nl.