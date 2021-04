Unieke samenwerking met meer dan 300 instanties

SCHIEDAM - Woensdag 21 april heeft Albert Verlinde het startsein gegeven voor de grootste concert- en theatercampagne die Nederland ooit heeft gekend.

Met het unieke project Mooierdan ooit wil men met (theater)makers, de mensen voor en achter de schermen en het publiekop een bijzondere manier aftellen naar het moment dat alle theaters, poppodia, festivals, opleidingen en dergelijken weer open mogen. Theater aan de Schie in Schiedam doet uiteraard mee aan deze bijzondere samenwerking.

Albert Verlinde, voorzitter van het campagneteam, is blij dat hij eindelijk de figuurlijke rode loper kan uitleggen voor dit unieke project. Onder zijn voorzitterschap is er de afgelopenmaanden samengewerkt met de brancheverenigingen in sector. In samenwerking metdiverse fondsen waaronder het Prins Bernhard Cultuurfond en heel veel theaters en makersis deze campagne tot stand gekomen. De campagne, gefinancierd door de overheid, Nationaal Theaterfonds en de BankGiro Loterij, is breed gedragen. Meer dan 300 organisaties uit de hele cultuur-, en entertainmentsector werken mee. Het is nog nooit inNederland vertoond dat zoveel organisaties gesubsidieerd en niet gesubsidieerd de handenineen hebben geslagen.’De Covid-19 pandemie heeft niet alleen een spoor achtergelaten in onze mooie sector, maarin heel Nederland,’ laat Albert Verlinde weten.

‘Fysiek, mentaal, financieel, we zijn allemaal op verschillende gebieden geraakt. Als theater, als producent, als gezelschap, acteur, crewof kassamedewerker. Maar ook de bezoeker. Na maanden binnen zitten, beperking vansociale contacten, heeft heel Nederland behoefte aan ademruimte, genieten, gelukbeproeven, kortom leven. Op dit specifieke gevoel, deze wens en behoefte, willen wijinspelen. Met deze brede campagne, die gezamenlijk door iedereen in onze industrie met tomeloze positieve energie wordt gedragen, willen we heel Nederland laten weten dat weterug zijn. Dat het kan, dat het mag, dat het veilig is, en dat theaterbezoek onderdeel is vanhet leven. Een leven dat zich niet afspeelt achter schermen. Na een lange tijd waarin erweinig tot niets kon, gaat het licht weer aan. We mogen weer! En wat hebben we het gemist.Dat specifieke gevoel, die magische momenten. Die worden, na deze lange, vreemde tijd,ongetwijfeld... mooier dan ooit!”

De eerste fase staat in het teken van vooruitkijken en aftellen. Locaties wordt gevraagd om het publiek te betrekken bij hun plannen. Wat gaat er gebeuren,welke voorstellingen komen er? Daarnaast komen er unieke winacties. Men wint dan nietalleen kaartjes voor de voorstelling, maar alles wat er te winnen is om die avond in destemming te komen voor een eerste avond theater.

Vervoer, diner, voorstelling, een meet &greet tot een geheel verzorgd weekendje op een vakantiepark. Alles wordt uit de kastgetrokken om het eerste avondje uit onvergetelijk te maken.De bedoeling van deze campagne is dat Nederland met zijn allen aftelt tot het momentwaarop de locaties echt hun deuren mogen openen. Ook de makers zullen in de komendeperiode in het zonnetje worden gezet. Na ruim een jaar niets kunnen doen, krijgen genres enmakers in een speciaal voor hen bedoelde week alle aandacht op zicht. Zo zal er de weekvan het cabaret zijn, de week van het theater, de week van de dans, de week van de musicalen de week van de klassieke muziek. Alles om ook de makers te laten weten dat men henheeft gemist en dat het publiek niet kan wachten om hen te zien optreden. De campagne isnu gestart en gaat op zijn minst een jaar door.Directeur Rob Roos over dit bijzondere initiatief: “Over niet al te lange tijd gaan alle theatersweer open. Als we de voorsignalen goed beluisteren, verwachten wij een enorme toeloop.Met alle theaters in Nederland werken wij samen om ervoor te zorgen dat iedereen weer fijne momenten heeft om naar uit te kijken, waar deze landelijke gezamenlijke campagne deel vanuit maakt.”“Iedereen staat te trappelen om weer te beginnen,” zegt Verlinde. “Die vreugde willen we methet publiek delen. Samen tellen we af naar dat ene moment, waarop we zullen zeggen: Theater/concerten/festivals/muziek….Mooier dan ooit!” Voor meer informatie: mooier-dan-ooit.nl.