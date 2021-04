Kind zit vast in boom, brandweer schiet te hulp

SCHIEDAM - Woensdagmiddag kreeg de brandweer een niet alledaagse melding: in het Julianapark zat een kind met zijn been klem in een boom.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse. Enkele brandweerlieden gingen rennend richting de bewuste boom; de wagen kon nog niet het park in voordat het hek was opengeknipt. Met een spreider heeft de brandweer de boomstronken uit elkaar gehaald. Na enkele minuten was de jongen bevrijd. Hij kreeg een troostbeertje voor de schrik. Een ambulance kwam ook nog om het kind te controleren, maar de verwondingen vielen mee. Of hij later weer gaat spelen in de boom, is niet bekend.