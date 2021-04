Welke wijken zijn betaalbaar voor jou?

Wil je graag een huis kopen en weet je ook ongeveer waar? Dan komt de volgende stap, in welke wijk zou je willen of, vanuit de portemonnee bekeken, kunnen wonen? Om je zoektocht makkelijker te maken, brachten woonplatform Jumba.nl en hypotheekexpert Independer de gemiddelde marktwaarde van woningen in 2.855 wijken in kaart.

Een huis kopen? Het idee alleen al levert veel mensen stress op. De historisch lage rente in combinatie met de stijgende woningprijzen, geven het gevoel dat je snel actie moet ondernemen omdat het anders te laat is. Een huis kopen begint echter met goed oriënteren en veel zoeken zodat je steeds beter weet wat je wil en wat je kunt. Omdat het zoekgebied van kopers steeds groter wordt, brachten Jumba.nl en Independer de gemiddelde prijzen van de wijken in Nederland in kaart. Om een betrouwbaar beeld te kunnen geven zijn alleen wijken met meer dan 50 woningen meegenomen in de berekening door Jumba.nl. In de kaarten zijn de woningprijzen niet afgezet tegen vierkante meters.

In de 10 goedkoopste wijken in Nederland is de woningwaarde gemiddeld 186.500 euro

De goedkoopste wijk van Nederland is Nieuw Mathenesse in Rotterdam. De gemiddelde woningwaarde is er 85.935 euro. Sander van der Aa van Jumba: “Niet heel verrassend omdat het gaat om een wijk die een mix vormt van kleinere woningen en een fors bedrijventerrein in een havengebied. Verdiep je je verder in de wijk, dan ontdek je dat het een gebied in ontwikkeling is. Dan ga je er misschien toch anders naar kijken.” Op nummer 2 staat met gemiddeld 108 duizend euro de wijk rondom de Wageningen Universiteit. De gemiddelde prijs in de goedkoopste 10 wijken is 186.500 euro. En ook opvallend: van de 25 goedkoopste wijken liggen er 8 in Heerlen.

Duurste wijk met gemiddeld ruim 1,4 miljoen euro in Huizen

In de top 3 duurste wijken staan zowel nummer 1 als nummer 2 wijken in de gemeente Huizen. Nummer drie is een wijk in de gemeente Bergen waar je ook meer dan een miljoen euro mee moet nemen. Amsterdam komt op nummer 6 binnen met de Apollobuurt. In Nederland zijn er 8 wijken waar de gemiddelde waarde boven de miljoen uitkomt.

In Noord-Holland zijn de verschillen het grootst

Reis je vanuit Bergen naar het noorden dan beland je uiteindelijk in de goedkoopste wijk van Noord-Holland, ‘Stad binnen de Linie-Oost’ in Den Helder. Daar is de gemiddelde woningprijs bijna 157 duizend euro. Noord-Holland is hiermee de provincie met het grootste verschil tussen wijken. In Zeeland is het verschil het kleinst. Daar koop je voor gemiddeld 162.000 euro een huis in wijk ‘Centrum’ in Terneuzen of voor meer dan 5 ton in ‘Domburg’ in Veere.

Voor de tien goedkoopste wijken moet je 41.000 euro verdienen

Independer rekende uit wat je ongeveer moet verdienen om een hypotheek te krijgen voor de goedkoopste en duurste wijken. Marga Lankreijer is hypotheek-expert bij Independer: “Uiteraard is je maximale hypotheek van allerlei factoren afhankelijk, maar ervan uitgaande dat de gemiddelde marktwaarde in de tien goedkoopste wijken 186.500 euro is, moet je jaarinkomen 41.000 euro bruto zijn.” Wil je wonen in de Apollobuurt buurt waar de gemiddelde waarde op 1 miljoen euro ligt, dan moet er op je jaaropgave een bruto bedrag van 179.500 euro staan. Nieuwsgierig wat je maximaal kunt lenen, Independer heeft een handige rekentool.

Wil je de wijkkaarten zien? Kijk dan hier.