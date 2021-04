Martino Burger brengt ode aan het Songfestival met ‘Rotterdam Ahoy’

De Schiedamse café-uitbater Martino Burger is groot fan van het Songfestival en had er graag bij willen zijn.

Hij is zijn hele leven al verslingerd aan het Eurovisie Songfestival, zelfs toen hij nog niet voorvoelde dat hij zelf zanger zou worden. Martino Burger brengt binnenkort zijn nieuwe single uit en het is een ode aan het Songfestival - en ook aan Rotterdam, de stad waar het ditmaal plaatsvindt.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – “In Rotterdam gaat het gebeuren”, daarmee begint het refrein. Martino hoopt dat straks iedereen het refrein mee kan zingen, want dan heeft hij niet alleen een hit, maar dan betekent het ook dat de grote massa reikhalzend uitziet naar het internationale liedjesfestijn. ‘Rotterdam Ahoy’ heet de single en de tekst is geschreven door Brigit van den Heuvel, die ook voor de melodie zorgde. Brigit heeft al eerder een single geschreven voor Martini, bekend als de zingende steward, want dat is zijn eigenlijke vak: steward aan boord van vliegtuigen.

Zingen doet hij ook graag in café De Herinnering op de hoek van de Korte Dam en de Hoogstraat in Schiedam. Met zijn man Joop Damen runt hij dit café, althans, zodra het na de coronamaatregelen weer open mag. Dat hij meeleeft met de liefhebbers van het Songfestival, blijkt bijvoorbeeld uit het zinnetje “al is de vreugde wat bedaard” – maar hij zou het graag overal en uitbundig vieren. Zijn single is ook een ode aan Rotterdam, de wereldhaven met gedurfde architectuur en beeldende kunst. Al met al heeft het lied ondanks de negatieve ontwikkelingen in coronatijd een positieve lading meegekregen. Laat dat maar aan Brigit van den Heuvel over!

Martino had er graag in Ahoy bij willen zijn, als fan van het eerste uur. Maar hij accepteert dat hij slechts tot het tv-publiek kan behoren. Inge van der Wal-Feenstra maakte de beelden voor de videoclip met de single. Zijn echtgenoot maakte de foto voor de hoes en Hatay Muziek zorgde voor het arrangement. De Zelhemse studio I-Beat Recording tekende voor de productie. Martino maakte zelf een Engelstalige variant van de song. “Het Songfestival is tenslotte een internationaal evenement, dus vind ik het leuk als zo veel mogelijk mensen het lied begrijpen,” zegt hij.