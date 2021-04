Tankstation en bowlingcentrum gesloopt

SCHIEDAM - Het voormalig tankstation/bowlingcentrum aan de Nieuwe Haven is al enkele maanden gesloten. De sloop hiervan is in volle gang.

Het tankstation wordt ingeruild voor de uitbreiding van het naastgelegen verzorgingstehuis Frankeland. Zij hebben namelijk ontzettend veel ouderen op de wachtlijst staan voor een nieuwe woning. Daarom worden de Shellshop, het benzinestation, de garage, de bowlingbaan, de feestzaal en de autoshowroom gesloopt. En hier komen nieuwe woningen voor terug.