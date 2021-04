‘Indebuurt biedt nationaal bereik aan adverteerder’

Indebuurt.nl wordt vooral gezien als een lokaal nieuwsplatform, dat ideaal is voor lokale ondernemers om erop te adverteren. Maar nu inmiddels 39 steden zijn aangesloten, blijken adverteerders de website ook prima te kunnen inzetten voor een nationale campagne.

Florian Busschers is dol op Indebuurt. Als sales development manager van DPG Media houdt hij zich bezig met de kansen voor adverteerders bij uiteenlopende mediatitels, maar het lokale platform heeft een speciaal plekje in zijn hart. “Wat ik zo gaaf vind aan Indebuurt is dat het alleen maar leuk nieuws brengt”, vertelt hij. “Geen bankroven en andere ellende, die je veel bij andere media leest. Het leverde ze zelfs de publieksprijs voor beste nieuwssite op bij de verkiezing van de Website van het Jaar.”

Landelijk bereik

Het gaat goed met Indebuurt. In ruim vijf jaar tijd is het totaal aantal aangesloten steden gegroeid naar 39. De meest recente aanwinsten uit 2020 zijn Alkmaar, Veenendaal, Nieuwegein, IJsselstein, Houten en Amsterdam. “Ondernemers gaan meer en meer inzien dat ze zo’n lokaal platform ook voor landelijke campagnes kunnen inzetten”, zegt Busschers. “Daarbij bieden we veel flexibiliteit: je kunt alle steden inzetten voor landelijk bereik, maar ook kiezen voor een kleiner aantal steden, bijvoorbeeld om een bepaalde regio te bereiken.”

Gelokaliseerde content

Het bijzondere aan adverteren op Indebuurt is de ‘gelokaliseerde’ branded content. Zo kan een algemeen artikel over de huizenmarkt of een ander onderwerp overal worden toegespitst op de lokale situatie, met uiteraard ook de plaatsnaam in de kop. “Denk dan aan iets als: hier koopt de Groninger, of Deventenaar, zijn spijkerbroeken”, schetst Busschers. “Het redactieteam biedt gigantisch veel service bij de productie van de branded content. Artikelen krijgen helemaal de look & feel van Indebuurt, waardoor de lezers direct worden aangesproken. En dat werkt. De tijd van schreeuwerige reclameboodschappen is voorbij, de consument wil verhalen waar hij echt iets aan heeft.”

Busschers noemt Indebuurt een ‘ondergeschoven kindje’, omdat het vooral als lokaal platform wordt gezien. “Dat beeld is onterecht, want het bereik is gigantisch (6 miljoen unieke bezoekers per maand) en er kan meer dan veel ondernemers denken. Zo draaien de artikelen mee in een carrousel op de website van het AD. Dat levert veel extra bereik op. Ook wordt er goed gebruikt gemaakt van Facebook, Instagram en nieuwsbrieven.”

Een gouden combinatie: Indebuurt en huis-aan-huis

Voor wie een extra groot bereik wil, heeft DPG Media dé oplossing, stelt Florian Busschers. Namelijk de ‘gouden combinatie’ van print en digitaal. “Met Indebuurt en onze ruim 70 huis-aan-huistitels kunnen wij als enige uitgever landelijk en tegelijkertijd lokaal zijn. Zeer interessant voor bedrijven met meerdere vestigingen. Met deze klanten kunnen we een landelijke campagne opzetten, maar ook kijken waar ze lokaal aandacht willen. Die combinatie is goud waard. ”

Busschers noemt de campagne voor Blox als succesvoorbeeld. “We hebben zowel op Indebuurt als in de huis-aan-huiskranten hun boodschap geplaatst. In de huis-aan-huiskranten konden lezers een QR-code bij het artikel scannen. Veel mensen hebben dat gedaan. En zo hebben we een klant die in de cryptocurrency actief is en eigenlijk alleen maar online adverteerde, kunnen verrassen en overtuigen van het grote bereik van onze huis-aan-huiskranten. Samen met Indebuurt is dat bereik gigantisch en dus goud waard voor onze klanten.”

Handelen in bitcoins is niet het eerste onderwerp dat je met de huis-aan-huiskranten en Indebuurt associeert, maar crypto-bedrijf BTC Direct doet graag zaken met deze media, stelt marketingmanager Toon Schraven. Hij ziet kansen voor branding én conversie.“Indebuurt was niet het eerste medium waar ik aan dacht, maar ik heb me laten overtuigen door een goed voorstel met duidelijk omschreven verwachtingen”, zegt Schraven. “BTC Direct is redelijk bekend in de ‘cryptosphere’ en bij wie daar net zijn eerste stappen heeft gezet. Dan heb je niet heel veel ‘gehuurde’ grond nodig. Dat is anders voor onze app BLOX, die nieuw is en nog geen gevestigde naam heeft.”

Concreet resultaat

Schraven is uit op concreet resultaat. “Over de resultaten bij onze eerste twee campagnes mogen we niet klagen. Wat helpt is dat Indebuurt een betrouwbaar platform is dat dicht bij de gebruiker staat. Waar cryptogerelateerde websites voor veel mensen toch een soort ver-van-mijn-bedshow zijn, gaat het bij Indebuurt echt over dingen die je in je persoonlijke leven tegenkomt. Daar Liften we graag op mee. Mensen hebben vaak een onterecht beeld van bitcoins. Het is goed voor ons en de cryptobranche om een andere boodschap te verspreiden.” We hebben via Indebuurt ook een keer ons artikel kunnen verspreiden in de huis-aan-huisbladen. Erg leuk om op die manier potentiële gebruikers te bereiken. Grotendeels is het toch een nieuwe doelgroep die je zo aanspreekt, en bovenal is het een ongebruikelijk medium, zeker voor deze markt. Het is voor ons interessant om kennis te nemen van de kracht van online gecombineerd met offline, en in het bijzonder om te kijken hoe dit uitpakt op lokale platformen zoals Indebuurt en huis-aan-huis.”

