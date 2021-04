Fietsen op koningsdag

SCHIEDAM - Ga er op Koningsdag op uit en fiets ontspannen de gratis fietstocht van Seniorenwelzijn vanuit Schiedam. U kunt kiezen voor een korte route of een wat langere route. U kunt deze route in uw eigen tempo en op een moment dat het u goed uitkomt fietsen.

U kunt zich voor de fietstocht aanmelden bij Mariëlle van Santen, vitaliteitscoach van Seniorenwelzijn. Op maandag 26 april ligt er tussen 10:00 en 12:00 uur een routepakket voor u klaar bij Ontmoetingscentrum de 5 Molens, Nieuwe Damlaan 818 in Schiedam. (Dit adres is tevens het startpunt van de route.) Met vragen en om u aan te melden, kunt u mailen of bellen naar Mariëlle van Santen, vitaliteitenbeweging@seniorenwelzijn.nl en telefoonnummer 06-50.25.83.70.