Muzikale talentenjacht voor kinderen in Oost

SCHIEDAM - Oost Showt Talent! is een muzikale talentenjacht voor kinderen van 8-12 jaar die graag zingen, rappen of een instrument bespelen.

Deelname staat open voor kinderen die in Oost wonen én voor kinderen die in de wijk naar school gaan. Zij kunnen een filmpje van hun beste optreden insturen via de website van Oost Pact Door. Een jury bestaande uit een aantal Troubadours van Oost – professionele muzikanten die in Oost wonen – beoordeelt de inzendingen en kiest hieruit de finalisten. Elke finalist krijgt een mooie prijs en de winnaar van de finale krijgt een coachingstraject van een van de troubadours. Hoe dat er precies uit gaat zien, wordt in overleg tussen de winnaar en de troubadour bepaald – bijvoorbeeld lessen om nóg beter te worden, een opname in een professionele geluidsstudio of een coronaproof live-optreden. De talentenjacht is een initiatief van Stichting Fu Den Sani en onderdeel van het project Troubadours van Oost. Fu Den Sani vindt het belangrijk dat kinderen hun muzikale talent onderzoeken en zich met cultuur in de breedste zin persoonlijk ontwikkelen. Nu er vanwege corona minder mogelijk is, biedt een online evenement als Oost Showt Talent! een positief perspectief. Oost Showt Talent! is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schiedam en het VSBfonds en is tot stand gekomen met medewerking van wijkpartners van Oost Pact Door. Kijk voor meer informatie op https://oostshowttalent.oostpactdoor.nl.