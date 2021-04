Koningsdag wordt toch een feestje

SCHIEDAM - Natuurlijk gaat er geen Koningsdag voorbij zonder het te vieren. Ook deze niet. Schiedam Centrum heeft samen met de gemeente gekeken naar de mogelijkheden.

Niet met je kleedje op de straat, wel stoepkrijten voor je deur. Geen optredens buiten, wel opnames binnen. Wacht eens even. Koningsdag 2021 hoeft niet stilletjes voorbij te gaan. Dus trek je oranje outfit uit de kast, zet die kroon boven op je hoofd en plug in op de Live Stream ‘Leve Schiedam Centrum!’ Ga er maar eens lekker voor zitten. Op maandag 26 april de dag voor Koningsdag, zenden we online een programma uit dat het centrum in Oranje sferen laat zien. Afgewisseld met een quiz en optredens, nemen we de kijker mee langs de verschillende horeca en ondernemers in de binnenstad. John van Oudenaarde van Crevor Events (Koningsdagpartner van Live op Straat en Koningsnacht in de Grote Kerk) vertelt: “Het lijkt ons mooi om mensen op die manier toch weer even van de sfeer te laten proeven. Iedereen mist dit zo. De horeca en alle andere ondernemers doen hun best om er toch elke keer weer iets gezelligs van te maken. Die saamhorigheid willen we al op de dag voor Koningsdag laten zien: Leve Schiedam Centrum!”

De straten worden in de dagen ervoor versierd met oranje vlaggetjes en de ondernemers worden uitgedaagd hun etalage op originele wijze oranje te kleuren. Ze ontvangen hiervoor een Oranjepakket en het nieuwe logo van Koningsdag Schiedam Centrum. De mooist versierde zaak verdiend een reischeque. Er zijn ook diverse kortingsacties. Kijk voor alle ondernemers op schiedamcentrum.nl onder ‘Shop&Hop’. Kinderen kunnen bij de verschillende ondernemers van het centrum een knipplaat ophalen met daarop een kroontje. Centrummanager Kitty Buijtendijk: “Leuk om thuis te knutselen en met Koningsdag je te laten kronen. Wie wil er nou niet een dagje de baas zijn? En mocht je er nou echt prachtig uit zien of je ‘onderdanen’ iets heel knaps kunnen, deel het dan even op @schiedamcentrum...vinden we leuk!”

Kitty benadrukt: “We kunnen in deze Coronatijd in de binnenstad niet iets speciaals organiseren en kunnen ons voorstellen dat je het toch leuk vindt om op deze dag een rondje te doen. Kijk dan bij @rondjeschiedam, zij hebben speciale routes en oplaadpunten bij de horeca. Fijne oranje hapjes voor thuis ophalen of een afspraak maken bij je favoriete winkel nu je vrij bent, kan natuurlijk ook. Volg onze socials en kijk op onze site schiedamcentrum.nl onder ‘Hap&Sap’ voor alle horeca. Met hun gerechten maak je er thuis een feestje van!”