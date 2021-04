Nieuwe serie online Wijkcultuurklassen

SCHIEDAM - Onder de noemer Wijkcultuurklassen organiseert Stichting Mooi Werk i.s.m. de Gemeente Schiedam en de Wijkschoolvereniging naschoolse kunstlessen voor leerlingen in de basisschoolleeftijd in de naschoolse tijd.

Het doel van de Wijkcultuurklassen is om op een financieel laagdrempelige manier basisschoolkinderen kennis te laten maken met een divers scala aan kunstdisciplines en waar mogelijk bruggen te slaan naar het verdere kunst en cultuuraanbod in de stad. Na een eerste succesvolle pilot in Nieuwland in 2016 breiden de Wijkcultuurklassen uit naar andere wijken in Schiedam. Inmiddels vinden honderden Schiedamse kinderen per jaar hun weg binnen het cultuuraanbod van de Wijkcultuurklassen op de diverse deelnemende scholen. Na de meivakantie gaan de Wijkcultuurklassen weer van start! We zijn verheugd te kunnen melden dat er weer een mooi alternatief programma is ontwikkeld. Het online programma is niet wijkgebonden en daarom mogen alle kinderen uit Schiedam zich inschrijven voor alle lessen binnen het aanbod.

Het programma online Wijkcultuurklassen bestaat uit een achttal kortere lessenseries die makkelijk vanuit de huiskamer te volgen zijn. De kinderen kunnen kiezen uit de disciplines: beeldend, kleuterdans, robotica, musicaltheater, gitaar, fotografie, streetdance en theater. Instrumenten en materialen kunnen bij Stichting Mooi Werk worden afgehaald. Nieuw in het aanbod zijn de lessen Robotica van juf Layla Bella voor groep 6 tot en met 8, alwaar de leerlingen aan de slag gaan met hun eigen microcomputer. In de lessen ontwikkelen zij vaardigheden op het gebied van computational thinking zoals gegevens verzamelen,analyseren, visualiseren en problemen oplossen.





Nieuwe docenten binnen het aanbod:

Maaike Wijntje, docent Musicaltheater. Ze geeft les op het gebied van musicaltheater bij verschillende instellingen, waaronder theater Hofplein, ook geeft Maaike online zanglessen aan particulieren.

Koen Wouterse van toneelgezelschap De Stokerij. Koen Wouterse, bekend van De Stokerij, verzorgd ook alle lessen van de aangesloten theaterschool De Jonge Stokerij. De lessen binnen de online Wijkcultuurklassen zijn speciaal bedoeld voor kleine Schiedammers die (nog) niet bekend zijn met het aanbod van de Jonge Stokerij en die in de lessen van Koen in alle vrijheid mogen ontdekken of er een passie voor theater in hen schuilt.

De nieuwe serie online Wijkcultuurklassen gaat van start vanaf 17 mei. De inschrijfperiode loopt van 16 tot en met 28 april. Reserveer snel via https://www.kcegids.nl/wckschiedam want er is beperkt plek!