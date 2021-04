Lentiz | LIFE College zet in op duurzaamheid met opening Eco-hoek

Jongeren zo veel mogelijk betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken. Dat is de ambitie van Lentiz I LIFE College, school voor vmbo en mbo in Schiedam. Op 15 april werd een ‘Eco-hoek’ geopend. In de Eco-hoek worden duurzaamheidsthema’s van de school tentoongesteld.

SCHIEDAM - Op het schoolplein wappert al een aantal jaren “de Groene Vlag”: hét internationale keurmerk voor duurzame scholen (Eco-Schools). Dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat bij het LIFE College, werd op 15 april wederom duidelijk tijdens de feestelijke opening van een “Eco-hoek” in het schoolgebouw.





In de Eco-hoek worden duurzaamheidsthema’s van de school tentoongesteld. De Eco-hoek is ontworpen en ingericht door docenten en studenten van het mbo. Om de duurzaamheidsambitie van de school nieuwe kracht bij te zetten, tekende directeur Rianne de Graaf tijdens de opening van de Eco-hoek samen met docenten en studenten een nieuwe “intentieverklaring Eco-Schools”. Hiermee verklaart de school dat zij ook de komende jaren structureel aandacht blijft besteden aan de thema’s groen, afval, energie, voedsel en water. De ambitie? Een milieubewuste generatie jongeren in de regio! Hoe zorgen we voor zichtbaarheid van duurzaamheidsthema’s binnen de school?

Met die vraag gingen docenten en studenten van de mbo-opleiding Inspecteur Leefomgeving aan de slag tijdens hun “Eco-Schools” lessen. De studenten bedachten een “Eco-code” (een soort slogan) voor hun verduurzamingsmissie en wilden dat er in de centrale hal van de school een hoek zou komen met hun Eco-code op de muur. Die Eco-hoek is er gekomen. Op de muur in de Eco-hoek staat een afbeelding van een boom. Aan de boom hangen fotolijsten met daarin afbeeldingen en uitleg over verschillende duurzaamheidsthema’s, zoals afvalscheiding of voedselverspilling. Bovenin de boom hangt een grote houten appel met daarin gegraveerd de Eco-code: “The only thing you can’t recycle is time”.





De studenten benadrukken met hun Eco-code dat de tijd dringt om duurzamer om te gaan met de aarde. Student Roshni Ramdhan is trots op het resultaat: “Ik vind het leuk dat de duurzaamheidsthema’s waar wij aan werken nu ook zichtbaar zijn voor iedereen die de school binnenkomt.”