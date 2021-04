SCHIEDAM - Wie langs loopt kan ze al opmerken: de honderden bloembollen op de Maastuin staan in bloei. Prachtige kleuren en geuren te bewonderen en te ruiken. Ons eigen Gorzense keukenhof aan de Maasboulevard. Dit jaar zijn er veel meer vrijwilligers erbij gekomen. Samen met het Maastuinteam onderhouden zij onze tuin. De jongste vrijwilliger, Raf is 7 jaar oud en de oudste, Mercedes, is 81 jaar jong.