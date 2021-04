burgemeester in gesprek met yets jongeren over maatregelen

De coronacrisis duurt inmiddels al langer dan een jaar.

SCHIEDAM - Bij veel mensen begint de behoefte naar het ‘oude normaal’ zijn tol te eisen. Vooral bij veel jongeren raakt het geduld op. De beelden van de coronarellen in Rotterdam begin van dit jaar staan nog vers op onze netvliezen. Toch hebben deze rellen geen veranderingen opgeleverd. YETS Foundation heeft in deze periode haar jongeren gestimuleerd om juist het gesprek met elkaar aan te gaan. Woensdag 14 april kwam burgemeester Lamers op bezoek bij het YETS kantoor om met een groep Schiedamse jongeren te praten over de impact van de crisis op zowel de zorgsector als op het welzijn van de jongeren.

In de voorstelronde deelden alle aanwezigen de impact van de crisis op hun eigen leven. Wat is er veranderd en wat mis je het meest? Het was duidelijk dat iedereen inmiddels een eigen coronaverhaal heeft: Schoolcijfers die achteruit zijn gegaan, niet aanwezig kunnen zijn op de uitvaart van een overleden opa, of geïsoleerd leven omdat een familielid een longziekte heeft. De coronacrisis raakt ons allemaal. Het was erg mooi om te zien hoe er met veel begrip naar elkaar werd geluisterd. De burgemeester gaf veel gehoor aan de jongeren die aangaven veel moeite te hebben met bepaalde maatregelen, terwijl de jongeren goed begrepen waarom deze maatregelen noodzakelijk zijn. “Zolang we maar met elkaar in gesprek blijven dan zullen we elkaar ook beter begrijpen”, geeft een jongere aan. Bij de verschillende stellingen konden jongeren een groene (eens) of rode (oneens) kaart opsteken.

Bij de stelling “De scholen mogen nooit meer dicht” staken twee jongeren verschillende kaarten omhoog. Maar nadat de ene jongere beargumenteerde waarom zij vond dat het eventueel toch moet kunnen dat de scholen weer dichtgaan, veranderde de ander van kaart. “Zij heeft mij overtuigd”, geeft hij aan. De aanwezigen volwassenen waren onder de indruk: “Hier kan de landelijke politiek nog veel van leren. Niet je mening doordrukken op elkaar, maar debatteren om van elkaar te leren.” Tijdens de Coronacrisis ondersteunt YETS Foundation jongeren op meerdere manieren. Buiten de standaard basketbalteams en één op één begeleiding die op Schiedamse scholen wordt geboden, organiseert YETS Foundation ook een dagbesteding en extra huiswerkbegeleiding op het YETS kantoor. Tevens worden er regelmatig vrijwilligerswerk georganiseerd. Zo deelden een aantal jongeren recentelijk lunchpakketten uit in de Gorzen in samenwerking met Stichting J&S.