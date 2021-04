Auto over de kop bij zwaar ongeval

SCHIEDAM - Een auto is dinsdagavond 13 april zwaar beschadigd geraakt bij een zwaar ongeval op de afrit van de A4 in Schiedam.

Het voertuig met twee inzittenden kwam vanaf de A4 Ketheltunnel en reed op de afrit naar de Hargalaan. Het einde van de afrit loopt in een bocht maar de auto reed met hoge snelheid rechtdoor. Het voertuig vloog over de kop en over de vangrail en kwam verderop op de oprit tot stilstand. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse voor de gewonde man en vrouw. Vermoedelijk is er alcohol in het spel.