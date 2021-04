Energieke leerlingen dankzij Nationale Buitenlesdag

SCHIEDAM - Het was droog en de zon scheen. Ideale omstandigheden voor de Nationale Buitenlesdag, die op dinsdag 13 april voor de zesde keer plaatsvond.

Maar ook als het regent of sneeuwt, gaat Monica met haar leerlingen naar buiten. Monica is leerkracht van groep 3a op obs De Taaltuin en introduceerde de buitenles, toen zij er zo’n drie jaar geleden kwam werken. “Kinderen hebben behoefte aan bewegen”, vertelde ze. “Als je je lichaam activeert, activeer je ook je brein.” Twee keer per week geeft Monica les op het schoolplein. “Een buitenles is niet zomaar een beetje buitenspelen, er zijn ook leerdoelen in verwerkt. Tafels oefenen en woorden schrijven zijn uitermate geschikt voor een les op het schoolplein.” Alleen als het heel slecht weer is, wijkt ze uit naar de gymzaal. Monica: “Maar dat is in al die jaren nog maar één keer voorgekomen.”

Intussen renden leerlingen van groep 5 over het schoolplein rond voor de taal- en rekenbingo. Dit spel was één van de activiteiten, die Manja namens het NME-centrum voor het buitenlesprogramma had bedacht. In tweetallen zochten de kinderen naar een opdrachtkaart met het getal, dat ze net met vier dobbelstenen hadden gegooid. De opgaven hingen verspreid over het schoolplein. ‘Schrijf een woord op de grond met ‘oe’’, luidde bijvoorbeeld opdracht 23. “Moet je zien, wat een energie!” merkte Monica op. “En anders zit dat in de bankjes.” Collega Patrick, gymleerkracht, had ’s ochtends al anderhalve kilometer gelopen en een taalspel uitgevoerd met de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. “Zo’n wekelijkse buitenlesdag zouden we graag voor alle groepen in het lesrooster willen opnemen”, zei hij.

Bij de naastgelegen basisschool Ababil konden de leerlingen uit groep 3 bijna niet wachten voor ze mochten beginnen. Ze hadden een kwast in hun handen en op de grond stonden bakjes met water. Daarmee gingen ze woordjes op het schoolplein te schrijven. “Wat gebeurt er als de zon schijnt?” vroeg Manja. Samen met Heidi begeleidde ze namens het NME-centrum de activiteiten voor de buitenlesdag op ibs Ababil. “Dan gaat het smelten”, antwoordde een meisje. “Verdampen noemen we dat”, legde Manja uit. Heidi gaf de kinderen vervolgens de opdracht om zoveel mogelijk woorden van soorten fruit op te schrijven. “Let op de spelling”, vulde leerkracht Naciye aan.

De leerlingenraad op obs De Singel deed ook mee aan de Nationale Buitendag. Namens het NME-centrum hielp Rob de jonge ‘raadsleden’ bij het botanisch stoepkrijten. Op het schoolplein groeien allerlei kleine plantjes, zoals mos. De kinderen schreven er de naam bij.

Verder heeft de gemeente de buitenlesdag benut om de campagne Schiedam Waterklaar onder de aandacht te brengen. Wethouder Patricia van Aaken verwijderde op de speelplaatsen van basisscholen De Taaltuin en Ababil enkele tegels voor de aanplant van groen. Met die actie opende ze de Nationale Buitenlesdag, maar gaf ze ook het startschot voor het nationaal kampioenschap Tegelwippen. Obs De Singel kreeg een Natte Krat. Wethouder Jeroen Ooijevaar was aanwezig bij de plaatsing ervan. De Schiedamse Buitenlesdag sloot af met de schenking van een TonTuin, een regenton en plantenbak in één, aan obs De Taaltuin (https://www.schiedam.nl/nieuws/onze-jeugd-verdient-een-groene-leeromgeving).

De activiteiten op de Nationale Buitenlesdag zijn uitgevoerd door het NME-centrum in het kader van Groen Doet Goed Schiedam. Obs De Taaltuin en ibs Ababil waren dit jaar de accentscholen. Het NME-centrum heeft ook voor de overige basisscholen in Schiedam een programma samengesteld. De activiteiten zijn voor een deel geënt op de campagne Waterklaar van de gemeente Schiedam.