Digitale lezing over CoBrA en vrijheid in Stedelijk Museum Schiedam

digitale lezing over cobra en vrijheid in stedelijk museum schi

Ook al is de vrijheid beperkt, toch kun je bij het Stedelijk Museum Schiedam digitaal langskomen voor een lezing over CoBrA.

SCHIEDAM - De kunstenaarsgroep vierde hun vrijheid na de Tweede Wereldoorlog met kleurrijk werk. De bijeenkomst op 25 april 2021 gaat via Zoom en sluit aan bij het thema van de Nationale Museumweek: Online - In alle vrijheid. ‘Zelfs in de beperkte vrijheid waarin we nu leven kun je vrij van de musea genieten’, zegt de organisatie. De 7de editie van de Nationale Museumweek vindt van 19 t/m 25 april 2021 plaats.





Catrien Schreuder, Hoofd Tentoonstellingen en Collecties en museumdocent Jules van der Vuurst de Vries nemen je via je scherm mee naar een aantal CoBrA-werken in de museumcollectie. Denk aan het Mannetje met de zon van Karel Appel. Hij schilderde het twee jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Na alle verschrikkingen laadt het mannetje een kruiwagen vol zon. Vol goede moed gaat hij de toekomst tegemoet. Het is een hoopvol beeld dat ook geldt voor nu; er breken andere tijden aan. Met de lezing op 25 april vieren we ook dat Appel op die dag 100 jaar geleden werd geboren. Voormalig museumdirecteur Pierre Janssen kocht het schilderij in 1958. Op dat moment had hij geen idee dat Karel Appel ooit wereldberoemd zou worden en in alle kunstgeschiedenisboekjes zou terechtkomen. CoBrA ontleende zijn naam aan de hoofdsteden waar de deelnemende kunstenaars werkten. Ze spraken onderling Frans, zo schreven ze hun plaatsnamen ook: Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. De leden werkten drie jaar samen, tussen 1948 en 1951.

Hoe kort dat ook was, de invloed bleek enorm. Zo’n zeventig jaar later behoren de werken van CoBrA tot de publiekslievelingen van menig museumbezoeker. Best merkwaardig, want toen de verf nog maar net droog was, zagen critici vooral ‘geklad, geklets en geklieder’. Anno nu schuilt in die spontane manier van schilderen juist de aantrekkingskracht. Het lijkt alsof Karel Appel zijn beesten tijdens het schilderen ontdekt. Iets vergelijkbaars geldt voor de vogels van Corneille, in zijn ogen hét symbool van vrijheid, beweging en reizen.





Lezing CoBrA en vrijheid, zondag 25 april 2021, 11.00 uur, gratis via Zoom. Na aanmelding via het e-mailadres rsvp@stedelijkmuseumschiedam.nl ontvang je de link voor de lezing in je mailbox.