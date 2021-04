SCHIEDAM - Onbegrip, ongeloof en woede, gevoelens die naar buiten komen bij het zien van grofvuil gedumpt door mensen bij wie de term “asociaal” van pas is, zegt lezer Bart Bos. “Het valt bij elk weldenkend mens niet te begrijpen waarom sommigen hun huisraad lukraak dumpt op plekken vaak aan de rand van de wijk of stad.”

“Weldenkende mensen zouden een paar kilometertjes verder rijden naar de milieustraat waar je met open armen wordt ontvangen met je grofvuil. Want dat de “aso’s” die dit milieudelict plegen moeten beschikken over een auto, dat staat als een paal boven water gezien de hoeveelheid afval ze vaak dumpen. De laminaatvloer en het matras, zoals op de foto, zijn daar onmogelijk achterop een fiets gekomen. Is het nou gemakzucht, luiheid of gewoon domheid waarom men zijn afval op dit soort locaties dumpt? De daders zullen wel niet vrijwillig naar voren durven te komen voor een uitleg. En misschien hebben ze die ook niet, is het voor deze personen een gewoonte geworden die ze doen zonder erbij stil te staan, met hoogstens de gedachte dat het uiteindelijk wel door Irado wordt opgeruimd. Zo slim zijn ze dan wel weer, dus wellicht toch simpele luiheid!”