Expositie ‘Zwartgeblakerd’ heeft een zweem van Zwart Nazareth

Het is zeker voor Schiedammers een aansprekende tentoonstelling. Vurig vooral. Vijf kunstenaars geven hun visie op vuur, net als de andere elementen lucht, water en aarde belangrijk voor leven en vernieuwing – tegelijk dodelijk en vernietigend.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – Vuur wordt al sinds de mens een stoffelijke gedaante kreeg, gebruikt om eten te bereiden. Vuur werd gebruikt om schaduwen op te werpen (de grot van Plato). Vuur verwarmt ons. Haardvuur is gezellig. Gerrit Bruins zegt dat we de andere kant van vuur, het schadelijke, cultureel heel schrijnend voelen bij brandende bibliotheken. Terwijl de industrialisatie in de vorige eeuw niet mogelijk was geweest zonder vuur, gaat het gebruik van vuur zo ver dat de mensheid zijn bestaan op het spel zet en klimaatakkoorden moet sluiten. Gerrit Bruins is een van de vijf kunstenaars van wie werk te zien is op ‘Zwartgeblakerd’, de nieuwe expositie van Stichting KunstWerkt Schiedam die aanstaande vrijdag open gaat in Ruimte in Beweging aan de Boterstraat 81. Gerrit Bruins zoekt in zijn werk naar de ‘stille’ dreiging van vuur: vallende bommen, de smeltende was van Icarus’ verenvleugels. De andere vier kunstenaars spelen ook met vuur. Ton Krijnen, opgegroeid in een ‘boekloos’ gezin in Den Bosch, geeft in driedimensionale beelden aan wat de impact van boekverbranding is. Judith Aardse uit Delft laat menshoge tekeningen zien, geïnspireerd door mythische vertellingen over verbrande bomen. De Schiedamse kunstenaar Diederik Klomberg gebruikt houtskool, van oudsher in de kunstgeschiedenis een medium om te tekenen – ontstaan dankzij vuur. Hij brengt in zwarte vlakken houtskool een licht dat leeft. Jolanda Peeters uit Delft ziet in vuur en roest middelen die de wereld een andere vorm geven. En dan zijn er de grote schilderijen van Irma Rengur, waarin ze haar fascinatie voor oude fabrieksgebouwen vastlegt. Op de zwartgeblakerde muren zien we de industriële revolutie vastgelegd. En dat is wat Schiedam herkent. De Jeneverstad kent een zwart verleden. De schoorstenen van de branderijen braken roet uit. Schiedam verwierf zich de bijnaam Zwart Nazareth.