Behoefte aan dierenvoedselbank in Schiedam groeit

Dierenvoedselhulp Schiedam is een burgerinitiatief van Maria Lambregts speciaal voor huisdieren in gezinnen met een zeer klein budget.

SCHIEDAM - Dieren voedselhulp Schiedam zet zich in voor de huisdieren van Schiedammers die in financiële nood verkeren. Maria: “Heeft u een huisdier, maar niet voldoende inkomen om uw huisdier van dierenvoeding te voorzien?Dan ondersteunen wij u graag en kunt u bij ons terecht. Wij gaan deze huisdieren ondersteunen door het verstrekken van diervoeding. Schiedam kent geen Dierenvoedselbank, dus het word de hoogste tijd. Dierenwelzijn en dat van hun baasje is waarom wij vinden dat dit nodig is. Meedoen in de maatschappij is al moeilijk genoeg, en als de kosten voor goede diervoeding de laatste euro’s uit je portemonnee laten verdwijnen is dat best schrijnend. Een huisdier is van onschatbare waarde en helpt en steunt het baasje in moeilijke tijden. Een huisdier wegdoen daar wil geen enkele minima aan denken, hun huisdier is vaak al langere tijd in hun gezin aanwezig en wordt niet aan de kant gezet. En het afstaan van een huisdier gaat ook heel moeilijk, er is geen dierenasiel meer in Schiedam en de kosten voor het afstaan is voor hun ook niet te betalen. Zeker in deze coronatijd is het hebben van huisdier een grote steun.”

Iedereen die is ingeschreven bij de voedselbank, of op een andere manier kan aantonen dat hij/zij over te weinig financiële middelen beschikt is van harte welkom en kunnen zich aanmelden op de website. “Wij zijn een burgerinitiatief en kunnen uiteraard alléén ondersteuning bieden met voldoende dierenvoeding of financiële middelen. In de St.Luduinastraat 56b komt ons uitgiftepunt, een pand van kringloopwinkel “De molen”, waar 1 of 2 maal per maand deze mensen voeding voor hun huisdier kunnen afhalen. Wij staan in de startblokken om de minima doelgroep te ondersteunen en niet veroordelen. Armoede is geen keuze, het overkomt gezinnen en huisdieren. Dierenvoedselhulp Schiedam kan dit niet alleen, en heeft de steun van de lokale ondernemers en alle dierenvrienden hard nodig.” Zie dierenvoedselhulpschiedam.nl.