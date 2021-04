Stoep raakt ineens ‘op’ op Havendijk

SCHIEDAM - Ria uit de Gorzen maakte één van haar sportieve rituele ochtendwandelingen waarbij zij op de onlangs heringerichte Havendijk voor een vreemde situatie kwam te staan.

Wandelend achter haar rollator vanaf Molen de Nolet richting de afrol naar de Maasboulevard ging de stoep op de Havendijk tot haar verbazing plotsklaps over in een plantsoen waardoor zij genoodzaakt was haar weg te vervolgen via het fietspad. Dat de stoep ineens “op” zou raken had zij logischerwijs niet verwacht.