Meerdere gewonden en flinke ravage na aanrijding

SCHIEDAM - Op het kruispunt ‘s-Gravelandseweg met de Delflandseweg en de Burgemeester Honnerlage Gretelaan heeft maandagochtend 12 april een flinke aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een busje.

Politie, brandweer en uiteindelijk drie ambulances waren ter plaatse gekomen. Bij het ongeval zijn er sowieso twee slachtoffers naar het ziekenhuis vervoerd, waaronder de bestuurster van de personenauto. Deze auto stond voor het verkeerslicht naar linksaf, naar de Delflandseweg. Het busje kwam vanuit het centrum. Op de kruising kwamen zij met elkaar in botsing. Over het kruispunt lagen allerlei onderdelen van de auto en het busje. Wie er fout is geweest, zal worden onderzocht door de politie. De ‘s-Gravelandseweg was tijdelijk afgesloten.