Start vaarseizoen fluisterboten uitgesteld

SCHIEDAM - Er ligt een schitterende nieuwe steiger en de boten zijn pico bello in orde, maar voor het 2e jaar is de start van het vaarseizoen van de fluisterboten uitgesteld.

Het seizoen zou op zaterdag 17 april gaan beginnen, maar is nu uitgesteld naar 1 juni vanwege het coronavirus. Er zijn nog teveel besmettingen en de Stichting Rondvaarten vindt het onverantwoord naar de vrijwillige schippers en gidsen die bijna allemaal in de risicogroep vallen. Ook is het grootste deel van de passagiers vaak ouder. Bovendien is het voor de toerist niet aantrekkelijk om een stad te bezoeken als daar geen levendigheid en gezelligheid is. Naar verwachting zal het grootste deel van de bevolking en met name de risicogroep op 1 juni gevaccineerd zijn en kunnen de boten weer volgens hun oorspronkelijke schema gaan varen. Dat wil zeggen: tot eind oktober, dinsdag t/m zondag 3x per dag, om 11.30 uur, 13.30 uur en 15.00 uur. Vertrek Molen de Walvisch, Westvest 229.Voor meer informatie: www.rondvaartenschiedam.nl.