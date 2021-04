Paaspalet voor winnaars

SCHIEDAM - Met hun unieke eieren sleepten Tess, Nora en Babette dit prachtige Paaspalet binnen.

Deze kunstenaars in de dop hadden elk op hun eigen wijze invulling gegeven aan de paasactie van Schiedam Centrum en het Stedelijk Museum Schiedam. De één door eenvoud en zachte kleuren, de ander juist door een explosie van kleur en expressie. Dat is kunst, iedereen is anders en daarmee uniek. Deze kunstenaars in de dop ontvingen een prachtig Paaspalet van Talens Shop in Shop van Loenen op de Dam vol met materialen. En natuurlijk krijgt het werk van dit onontdekt talent ook een plekje @stedelijk.museum.schiedam. Hoe cool is dat? Kijk op https://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/pasen-in-het-museum-en-de-stad/.