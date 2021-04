Erik van Doorn is Online Pokerkampioen van Schiedam

SCHIEDAM - Op 4 april werd het Online Pokerkampioenschap van Schiedam georganiseerd. In totaal kwamen er 196 pokerliefhebbers af op deze voorronde van het Open Nederlands Kampioenschap Poker. Het virtuele startschot werd om 19.30 uur gegeven en na iets meer dan 4 uur online pokeren werd Erik van Doorn de Online Pokerkampioen van Schiedam.

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft de organisatie van het nationale amateurkampioenschap online voorrondes toegevoegd aan het originele concept waar eerder alleen voorrondes in lokale horecagelegenheden gespeeld werden. “De online voorrondes hebben ervoor gezorgd dat het nog laagdrempeliger is om kennis te maken met het spel,” vertelt organisator Mathijs Jonkers. Naast de mooie bokaal die hij per post ontvangt, kwalificeert Erik zich voor de halve finales die in juni gehouden worden. Als hij daar bij de beste 10% eindigt gaat hij door naar de landelijke finale. De finale wordt in juli 2021 gespeeld in de Heerlickheijd in Ermelo. Ook Patrick Nurse (2e) en (3e) Menno van Dalen wonnen door hun prestatie een plek in de halve finales, ook werden er nog 13 kwartfinale tickets vergeven.

De gehele uitslag van het Online Pokerkampioenschap van Schiedam is hier te vinden.

De top 3 van Schiedam:

Erik van Doorn

Patrick Nurse

Menno van Dalen