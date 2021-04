Groenoordhal: eindelijk prikken

Henk Steenbergen liep in november corona op en was donderdag de eerste die in de Groenoordhal werd gevaccineerd.

Eindelijk. Al vanaf begin februari was sporthal Groenoord vaccinatie-klaar. Toch moesten ouderen naar verre en met het OV moelijk bereikbare oorden om hun prik te halen: Rotterdam The Hague Airport, Van Nelle-fabriek, Spijkenisse, Sommelsdijk en soms zelfs ’s-Gravenzande. Sinds donderdag 8 april heeft Schiedam zelf een prik-hotspot.

Door Gerard S. Verver

SCHIEDAM – Henk Steenbergen wist niet wat hem overkwam. “Even een prikje halen”, zal hij tegen zijn echtgenote gezegd hebben voordat hij donderdag rond half negen de huisdeur achter zich dicht trok. Niet beseffend, dat de eerste vaccinatie in de Groenoordhal nieuws zou zijn waarvoor de lokale en regionale pers massaal was uitgerukt. “Ik heb geen moment geaarzeld om die prik te halen. Dat het echt een feest zou worden, maakt het moment alleen maar mooier.” De 74-jarige, familie van oud-Feyenoorder Piet Steenbergen, had nog een andere reden om zich voor het Pfizer-vaccin te melden. “Ik weet wat het is om het virus te hebben. Begin november werden mijn vrouw en ik door corona besmet. Wel mild, maar we willen het niet weer meemaken.”

Burgemeester Cor Lamers toont begrip voor, de wrevel, die het gesloten houden van de Schiedamse vaccinatie-locatie opwekte. “Dat had alles te maken met het beschikbaar hebben van vaccins. Die is nu wat ruimer beschikbaar, Als het nog ruimer wordt worden hier dagelijks niet 650 maar 1000 prikken zetten.”