Zwerfie helpt de Paashaas

SCHIEDAM - Zwerfie, de milieubewuste ijsbeer heeft het maar druk, zelfs de dag voor Pasen was hij samen met zijn vriendin Zwerfina hard aan het werk voor een schone en veilige leefomgeving. Deze keer schoot het ijsberenstel niemand minder dan de Paashaas te hulp.

Bij Pasen hoort traditiegetrouw het verstoppen van eieren, altijd een leuke activiteit, maar Zwerfie zette daar dit jaar toch wat vraagtekens bij. “Helaas moeten we constateren dat het zwerfafval steeds grotere vormen aanneemt, met name door de mondkapjesellende. Dit leverde ook onze vriend de Paashaas hoofdbrekens op. Want waar verstop je paaseieren tussen die rotzooi zonder dat het gevaar oplevert voor kinderen, ”vertelt een geërgerde Zwerfie. “Bijkomend nadeel van zwerfafval is ook nog eens dat het ratten aantrekt, en hoewel we van alle dieren houden zien we deze jongens toch liever niet waar kinderen spelen. Tijd voor actie dus, een “snuffelalarm actie” om de bewoners van Nieuwland bewust te maken van het belang om de eigen leefomgeving schoon en veilig te maken en te houden.”

Maar hoe voorzie je een multiculturele wijk als Nieuwland van voor iedereen begrijpelijke informatie waarom je de buurt schoon moet houden en te voorkomen dat je ratten aantrekt. “Eigenlijk best simpel, gewoon een heldere folder in meerdere talen”, legt Zwerfina uit. “Met deze folders onder de armen zijn we de dag voor Pasen de wijk in gegaan om deze, voorzien van een smakelijk paaseitje, in brievenbussen te stoppen. Best een pittige klus waarbij we gelukkig onverwachts hulp kregen van enkele enthousiaste buurtkinderen. Gezien de vele positieve reacties hebben we goede hoop dat bewoners ook op eigen initiatief het zwerfafval in hun wijk gaan opruimen. Vandaar dat we ook nog 14 prikstokken hebben achtergelaten waarmee zij dit op een veilige en verantwoordelijke manier kunnen doen.”

“Mensen gemotiveerd gemaakt voor een schone wijk, stralende kindergezichtjes, en hoop op een schone stad, wat wil een ijsbeer nog meer. Zo kreeg Pasen toch een hoopvolle start!”, aldus een positieve Zwerfie. Een mening die de Paashaas deelde en het berenstel bedankte voor hun hulp.