Vrijwilligers gezocht voor Stadscocon

Altijd al eens achter de schermen van een museum willen kijken? Of beter nog: werken? Het Stedelijk Museum Schiedam zoekt vrijwilligers voor de Stadscocon, een indrukwekkend kunstwerk in de Sint Janskerk in Schiedam dat van 29 mei t/m 12 september is te zien. Ben je in die periode een dag of twee dagdelen beschikbaar? ‘We zoeken mensen die gastvrij en enthousiast zijn’, zegt Simone Rijksen namens het museum. Aanmelden simone@stedelijkmuseumschiedam.nl onder vermelding van vrijwilliger Stadscocon, graag vóór 18 april.

SCHIEDAM - Als gastvrouw of -heer heb je verschillenden taken. Je ontvangt en registreert bezoekers, geeft informatie en uitleg en bent aanspreekpunt bij vragen. Het kan ook zijn dat je achter de kassa van de winkel werkt of helpt bij activiteiten en evenementen. ‘Wat wij je bieden is een bijzondere locatie: je werkt in en rond het kunstwerk van Florentijn Hofman’, vervolgt Rijksen. ‘Ook maak je deel uit van een gezellig en leuk team dat het prettig vindt om het mensen naar hun zin te maken.’ Speciaal voor de Sint Janskerk maakte kunstenaar Florentijn Hofman de Stadscocon, een megagroot opblaasbaar kunstwerk onder een dak. Het ligt tussen de zuilen van de Sint Janskerk. Bezoekers mogen in het kunstwerk, ook kunnen ze de kerk bezoeken; daar kijken ze tegen de buitenkant van het groene gevaarte aan. Florentijn Hofman woonde een tijd in Schiedam. Hij bedacht in deze stad onder andere de Badeend waar hij wereldberoemd mee werd.