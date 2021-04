ABN AMRO kantoor Schiedam sluit op 4 juni

Het ABN AMRO kantoor in Schiedam, Land van Belofte 2-6n sluit per 4 juni 2021.

SCHIEDAM - Steeds meer klanten van ABN AMRO regelen hun bankzaken via de ABN AMRO app, Internet Bankieren en Beeldbankieren. Voor klanten is het steeds minder noodzakelijk om een bankkantoor te bezoeken. Als gevolg neemt het aantal klanten dat een bankkantoor bezoekt elk jaar verder af. Daarom sluit ABN AMRO dit kantoor. Klanten regelen hun bankzaken waar en wanneer het hen uitkomt. Het aantal klanten (ook ouderen) dat kiest voor online bankieren is door Covid-19 in een verdere stroomversnelling geraakt. Het afgelopen jaar had de bank voor het eerst meer dan één miljard klantcontacten via de digitale kanalen. Persoonlijk bankieren via de digitale kanalen is voor ABN AMRO een speerpunt. Daarom blijft ABN AMRO ook de komende jaren investeren in verdere optimalisatie van de online dienstverlening. Als een kantoorbezoek nodig of gewenst is, kunnen klanten terecht bij het kantoor in Spijkenisse: Raadhuislaan 91. Of bij één van de andere kantoren in Nederland. Klanten kunnen de voor hen dichtstbijzijnde ABN AMRO kantoren en geldautomaten op de website van ABN AMRO vinden. ABN AMRO-klanten kunnen ook geld opnemen, geld storten en sealbags storten bij de geldautomaten van Geldmaat.