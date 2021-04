Lions Club Schiedam: steun voor 150 kinderen in Roemenië

lions club schiedam steun voor 150 kinderen in roemenie

Lions Club Schiedam ondersteunt twee kindertehuizen en een basisschool in de regio Caransebes.

SCHIEDAM - De Nederlandse Stichting de Hoeksteen in Sliedrecht heeft contact met deze huizen. Om ruim 150 (wees)kinderen in deze moeilijke tijden gezond te houden, komt er wekelijks een sportleraar sportlessen geven. Maar het ontbreekt aan materiaal. De directeur van de huizen wil dan ook graag sportattributen voor deze kinderen. De leden van de Lionsclub Schiedam hebben de handen uit de mouwen gestoken. Eerst kijken wat we zelf hadden. Maar ook door contacten met regionale sportclubs als Hermes DVS, HCS, Pollux en Sparta zijn heel veel sportartikelen verzameld. Het gaat om kleren, van nieuwe shirts tot complete trainingspakken voor hele elftallen, sportschoenen en voetbalschoenen, hockeysticks, voetballen, basketballen en netjes, tennisrackets en ballen. Zaterdag 28 maart hebben zij al het materiaal afgegeven aan de vertegenwoordigers van de Hoeksteen. Bij elkaar zijn 29 dozen en nog een tweetal zakken met hockeysticks. De blije gezichten van Nel Verschoor en Gonneke Miedema, contactpersonen van de stichting, spraken boekdelen. Zij zullen binnenkort zorgen voor het transport naar Roemenië.