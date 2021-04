Koken tijdens online kooksessie

Rudo van Leeuwaarden heeft gewerkt als chef-kok bij onder andere De Kleine Visser, Le Pêcheur en Pescador.

SCHIEDAM - Nu hij met pensioen is kookt hij vrijwillig voor de deelnemers van de Lange Tafel in Hof in Zuid. Vanwege de lockdown is de Lange Tafel niet meer mogelijk. Maar daar hebben ze wat voor bedacht; online koken! Na geoefend te hebben met een testgroepje van mensen van verschillende leeftijdsgroepen zijn ze op 24 maart officieel van start gegaan met dit mooie project. Men kan zich opgeven voor een online kooksessie via de opbouwwerker Sabine Dingler van WOT Zuid. Zij stuurt deelnemers een uitnodiging voor een Microsoft Teams vergadering. Op de dag zelf kun je bij het Hof in Zuid de tas met ingrediënten ophalen in ruil voor een kleine vergoeding (tussen de €5,- en €7,50 per persoon). Het ophalen is tussen 16:00 en 16:30 uur. Heb je een tablet of laptop en je weet niet hoe het werkt om op teams te komen? Sabine Dingler zit voor je klaar om dit aan je uit te leggen tijdens het ophalen van de ingrediënten. Rond 17:00 uur start het koken. Rudo laat stap voor stap zien hoe je van de ontvangen ingrediënten een heerlijke maaltijd bereidt. Wil je meer weten? Check de facebookpagina van Hof in Zuid www.facebook.com/hofinzuid of de website wijkconnect www.wijkconnect.com/schiedam/schiedam-zuid/agenda.

De eerst volgende maaltijd kookt Rudo op woensdag 14 april; Stukjes Ossenhaas met Stroganoff saus met een puree van pastinaak en zoete aardappel. Kosten zijn 6 euro per persoon, opgeven door te mailen naar dingler@wotschiedan.nl (opgeven kan tot en met zondag 11 april).