Het AOV Schiedam introduceert “Prikken en een Praatje”.

SCHIEDAM - In navolging van een succesvol initiatief in Vlaardingen, dat al langer bestaat in de vorm van "De Buurtbezem”, wil het AOV eens per 3 à 4 weken in steeds een andere wijk van Schiedam mét elkaar en samen met bewoners afval prikken. Zaterdag 3 april waren zij in Schiedam-Oost waar zij veel enthousiaste reacties ontvingen. Zij ervaren dat het momenteel lastig is om in gesprek te blijven met inwoners. De gemeenteraad vergadert digitaal, het gesprek tussen de gemeente en de stad "Het Stadserf” is digitaal en het overleg in de wijk is grotendeels vervallen. Zij beseffen dat het voor veel inwoners lastig is om digitaal aan te haken en zijn op zoek gegaan naar een goed alternatief om in gesprek te blijven. Het Algemeen Ouderen Verbond Schiedam is al 25 jaar een begrip in de lokale politiek. Zij zijn een partij met een sociaal hart voor iedereen en willen altijd bereikbaar blijven voor de inwoners van Schiedam. Dus wilt AOV Schiedam spreken, iets meegeven of gezellig onder een kopje koffie een praatje maken, dan bent u van harte welkom op één van de zaterdagen wanneer zij in uw wijk aanwezig zijn. De volgende prikactie staat gepland op zaterdag 24 april om 11.00 uur in Schiedam-Zuid/Maasboulevard. Uiteraard op 1,5 meter en 2 aan 2! Om te zorgen voor voldoende prikstokken, afvalzakken, koffie en broodjes wordt tijdige aanmelding op prijs gesteld, dit kan via het contactformulier op www.aovschiedam.nl, de Facebookpagina of per telefoon.