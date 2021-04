Samenzijn en delen van verhalen op bankjes

Een foto van Bart Bos. "Kijk ze zitten, deze heren op één van de, met alle respect, in de volksmond genoemde 'ouwe lullen bankjes' op het Hoofdplein. Genieten van elkaars gezelschap en verhalen op 'hun' stekkie."

SCHIEDAM - Het is een bekend gezicht op het Hoofdplein met mooi weer, de bankjes waarop veelal druk kletsende heren van hogere leeftijd zich gezeteld hebben. Bart: "Het is dan ook niet vreemd waar de liefkozend bedoelde benaming ouwe lullenbankjes vandaan komt gezien het vaak een echte "oudere” mannenaangelegenheid lijkt. Wegens de vaak sterke of enigszins aangedikte verhalen uit het historische geheugen van de bankzitters over die goeie ouwe tijd, eventueel aangevuld met roddels over stadsgenoten en andere weetjes worden de bankjes ook wel gekscherend "leugenbankjes” genoemd. Dergelijke bankjes zijn in bijna iedere stad en dorp wel te vinden, het Schiedamse Hoofdplein is hier niet uniek in. Maar iedere stad, dorp en daarmee bankje heeft zijn eigen unieke verhalen waar tussen de laatste roddels ook de allermooiste verhalen de revue kunnen passeren. En welke benaming je ook geeft aan de bankjes, ze delen een gemeenschappelijk doel, het samenzijn en delen van verhalen met gelijkgestemden!"