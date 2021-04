File van schepen die de haven van Rotterdam in willen

Rotterdam - Het is spitsuur bij de Maasmond. Achter elkaar melden schepen zich die de Rotterdamse haven in willen om hun containers te lossen. De schepen konden afgelopen week eindelijk onze kant op varen na de onhandige blokkade van het Suezkanaal door de Ever Given.

Het Suezkanaal is sinds een week weer toegankelijk nadat het enorme containerschip de Ever Given werd losgetrokken. Het scheepvaartverkeer door de belangrijke vaarroute was bijna een week gestremd doordat het schip in een zandstorm overdwars in het kanaal kwam te liggen.

Op het moment dat de Ever Given werd losgetrokken wachtten daarachter liefst 422 schepen op hun beurt om door het Suezkanaal te varen. Veel van die schepen komen deze dagen in Rotterdam aan. Normaal ontvangt onze haven zo’n tachtig schepen per dag, dat zullen er komende tijd een stuk meer zijn. Er wordt flinke drukte verwacht, en dat kan een paar weken tot twee maanden duren.