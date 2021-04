Activiteiten tijdens Kindermuziekweek

Van 9 tot 18 april vindt door heel Nederland de derde landelijke Kindermuziekweek plaats.

SCHIEDAM - Er is een online programma met inspirerende livestreams, interactieve lessen en lezingen, en (digitale) activiteiten zoals concerten, muzieklessen, workshops en singalongs. Alle kinderen tot twaalf jaar (en alle ouders en grootouders) kunnen tijdens de week genieten van alle mogelijke soorten muziek. Van hiphop tot klassiek; om te luisteren of om zelf te maken; alles is aanwezig en er is voor iedereen wat. Voor het eerst is er een speciaal Kindermuziekweeklied gemaakt. Het lied ‘Muziek Kan Altijd’ is geschreven door Willem Wilminkprijswinnaar Jeroen Schipper. Zie www.kindermuziekweek.nl. Muziekvereniging Sint Radboud uit Schiedam organiseert in het kader van deze Kindermuziekweek 2021 enkele activiteiten voor basisschoolleerlingen in Schiedam.

Doe mee met jouw groep van je basisschool met het Kindermuziekweeklied. Iedere groep kan zelf kiezen voor een onderdeel zoals een spetterende dansles, bodypercussie, zangles of meespeelvideo’s voor schoolinstrumenten. Het lied met al zijn extra’s is gratis online toegankelijk op www.kindermuziekweek.nl! De basisscholen die meedoen wordt gevraagd om hun bijdrage(n) te filmen. Radboud gaat alle inzendingen samenvoegen en maakt er een groots Schiedams Kindermuziekweeklied van, wat gedeeld wordt op sociale media en via lokale media. Zo kunnen leerlingen en hun school laten zien hoe leuk het is om muziek te maken en dat ook belangrijk is dat iedereen mee kan doen. Alle kinderen in Schiedam worden opgeroepen om te laten zien en horen hoe leuk het is om muziek te maken. Maak met je telefoon een filmpje van een liedje wat jij zelf zingt of speelt op jouw muziekinstrument.

Ook van deze filmpjes wordt een compilatie gemaakt die te zien zal zijn op sociale media. Ga naar de website van muziekvereniging Sint Radboud www.sintradboud.nl en deel je filmpje. Doe dat uiterlijk dinsdag 13 april. Muziekvereniging Sint Radboud vindt het belangrijk dat kinderen in de basisschoolleeftijd in aanraking komen met muziek omdat muziek maken verbindt, een positief cognitief effect heeft of emotioneel een uitlaatklep kan zijn, maar vooral omdat het hartstikke leuk is. De vereniging biedt muzieklessen aan op blaasinstrumenten en slagwerk en laat kinderen samenspelen in groepen, want samen muziek maken is nog leuker! Meer informatie vind je op www.sintradboud.nl.