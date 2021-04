Lezing Volksvermaak in Zwart Nazareth op zaterdag 10 april

De Historische Vereniging Schiedam (HVS) pakt de succesvolle serie lezingen ‘Het Verhaal van Schiedam’ weer op. De komende periode wordt elke maand een online lezing gegeven. Op zaterdag 10 april vertelt cultuurhistoricus Paul Bassant over het onderwerp ‘Volksvermaak in Zwart Nazareth’. De lezing begint om 13.00 uur en is voor iedereen digitaal te volgen.

SCHIEDAM - Vanuit de luie stoel of vanaf de eigen keukentafel is de lezing met behulp van een computer, laptop of tablet te volgen. Op 10 april vertelt Paul Bassant ‘Het Verhaal van Schiedam’. Bassant is bestuurslid bij de HVS en vrijwilliger bij het Stedelijk Museum en bij Wenneker Cinema.





Ondanks deze drukke vrijetijdsbesteding heeft Paul tijd gevonden onderzoek te doen naar de vrijetijdsbesteding van Schiedamse arbeiders in de negentiende en twintigste eeuw. In september hoopt hij te promoveren op zijn proefschrift ‘Volksvermaak in Zwart Nazareth’. In de lezing op 10 april zal Paul Bassant zijn verhaal toespitsen op de bewogen wereld van straatmuzikanten in Schiedam. Wie kregen er een vergunning en wat voor muziek mochten ze eigenlijk spelen? En waarom hadden straatmuzikanten vaak zo’n slechte naam? Paul Bassant begint zijn (online) lezing om 13.00 uur.?





Deelnemen aan de lezing is gratis. Wel is aanmelding nodig via een e-mail naar secretaris@historischeverenigingschiedam.nl. Na aanmelding ontvangt u een verwijzing, een link, waarmee u zaterdagmiddag 10 april toegang krijgt. Iedereen is welkom. ‘Het Verhaal van Schiedam’ is één van de online-activiteiten die de Historische Vereniging Schiedam in samenwerking organiseert met het Nationaal Jenevermuseum Schiedam. De HVS kan door de coronamaatregelen niet haar gebruikelijke activiteiten organiseren in het pandje aan de Hoogstraat 74. Door gebruik te maken van de apparatuur bij het Jenevermuseum is het mogelijk om activiteiten online aan te bieden.