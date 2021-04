Benefiet dansvoorstelling in juni

Op zaterdagavond 12 en zondagmiddag 13 juni organiseren Ballet- en Dansstudio Schiedam en Vlaardingen en Theater aan de Schie een benefiet dansvoorstelling speciaal voor Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis. De voorstelling De Belofte zal gratis via livestream te zien zijn. De kinderafdeling van Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft een grote wens om VR-brillen in te zetten tijdens de behandeling van een kind. Met het initiatief willen zij hiervoor € 10.000 inzamelen. Daarmee kunnen vier VR-brillen worden gekocht.

SCHIEDAM - Met een virtual reality bril kunnen de kinderen zich verplaatsen naar een ‘virtuele wereld’. Doordat de kinderen alleen nog de ‘virtuele wereld’ om zich heen zien, zijn ze afgeleid van de behandeling en is deze minder spannend. Ballet- en Dansstudio Schiedam en Vlaardingen en Theater aan de Schie slaan de handen inéén voor deze unieke samenwerking. Geïnspireerd door het gedicht De Belofte van Jan Beuving, is het thema van deze benefiet dansvoorstelling ontstaan. Rowana, directrice van Ballet- en Dansstudio Schiedam en Vlaardingen: “Wij staan klaar om te schitteren op het podium en eindelijk onze passie weer te delen met het publiek!” Rob Roos, directeur van Theater aan de Schie: “Naast onze culturele kerntaak willen we met Theater aan en de Schie ook maatschappelijk bijdragen aan een betere wereld in Schiedam. Dit doel sluit daar perfect op aan. Die € 10.000 gaan we binnenhalen, geen twijfel over mogelijk.” Meer informatie over het aanmelden voor de livestream volgt.