Architect Henk Magrijn tekende aan een mooiere stad Schiedam

Belangrijke verbeteringen in de bebouwde kom van Schiedam zijn toe te schrijven aan Henk Magrijn, die op zondag 28 maart in Vlaardingen kwam te overlijden. De architect was al enige tijd ziek. Hij is 70 jaar geworden.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM - Henk Magrijn was een nijvere ontwerper die met zijn Studio Architéma Schiedam regionale bekendheid genoot. Ondanks de naamsbekendheid van het bureau werd de naam, nadat hij Ralph van de Donk had gevraagd om hem op te volgen als directeur, ingekort tot stats architecten – met een kleine s. Een mooie woordgrap, want Schiedam heeft altijd stadsarchitecten gehad. Het bureau werd gevestigd aan de Gerrit Verboonstraat.

Het team heeft bijzondere projecten op zijn naam staan, waarvan het meest opvallende nog gerealiseerd moet worden. Dat is S’maak, een woontoren die aan de staart van de Singel bij het Stationsplein moet verrijzen. In de planning staat ook het Stadsbad, welk plan is gemaakt voor de locatie van het voormalige Sportfondsenbad tussen de BK-laan en Julianalaan. Andere projecten zijn Plantagewerf aan de Nieuwe Haven, Stadhoudershof aan de Westerkade en in de Brandersbuurt het plan Leven in de Branderij en Dirkzwagerterrein. Het zijn historische locaties, waar hij het oorspronkelijke karakter combineerde met gedurfde eigentijdse vormgeving. Buiten Schiedam liet Henk Magrijn ook zijn sporen na. Met Ralph van de Donk tekende hij een opvallend bedrijfspand voor MAN Rosiervandenbosch langs de A2 in Utrecht. Het pand heeft een theatrale showroom, die als een opgetild wit blok contrasteert met het antraciet van de rest van het gebouw. Henk Magrijn werd op vrijdag 29 december 1950 in Schiedam geboren. Als kind tekende hij al graag. Hij ging bij Asvion hockeyen en hij ging mee in de fusie met Spirit, waaruit HC Schiedam ontstond. Voor deze hockeyclub tekende hij met Thijs Verheijden het nieuwe clubhuis. Zijn jarenlange ervaring had hem geleerd te focussen op financiën, haalbaarheid en maakbaarheid. De afscheidsplechtigheid vond eind vorige week plaats.