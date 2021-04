Stedelijk Museum Schiedam gaat kunst presenteren in voormalige bioscoop

SCHIEDAM - Het duurt nog even maar de eerste stap is genomen.

Stadsherstel Maassteden B.V. koopt de Monopole, de voormalige bioscoop tegenover het museum, van de gemeente Schiedam. Na de renovatie verhuurt de nieuwe eigenaar het pand aan het Stedelijk Museum Schiedam. Het museum wil de ruimte gebruiken voor de presentatie van grote kunstinstallaties en bijeenkomsten voor en met de stad. ‘Ik vind het heel bijzonder en typisch Schiedams om juist in tijden waarin we het moeilijk hebben de handen ineen te slaan en te investeren in de toekomst’, zegt museumdirecteur Anne de Haij. De aankoop is mogelijk dankzij de steun van het Fonds Schiedam Vlaardingen en De Groot Fonds en met medewerking van de gemeente Schiedam. Wanneer de Monopole opent, is nog niet bekend.

‘Als dit doorgaat, kunnen we onze ambities en dromen waarmaken en blijven groeien’, vervolgt De Haij. ‘In de grote zaal laten we overdag spectaculaire kunstinstallaties zien: grote hangende sculpturen, video-installaties of kunstinstallaties die alle wanden en plafond beslaan. We hopen dat de drempel zo laag mogelijk ligt, zodat we mensen aanspreken die niet zo snel naar een museum gaan.’

Op maandagen en in de avonduren is er plek voor evenementen en bijeenkomsten in de grote zaal. In de torenkamer in de nok kun je een workshop volgen of een lezing of vergadering bijwonen. ‘Daar kunnen we onze activiteiten organiseren’, vervolgt De Haij. ‘Partners in de stad geven we graag de sleutel om er gebruik van te maken. Op die manier wordt de voormalige bioscoop echt van de stad.’

Met de culturele invulling van de voormalige bioscoop wordt het museumkwartier met het Nationale Jenevermuseum, het Nationaal Coöperatiemuseum en het Stedelijk Museum Schiedam nog steviger. De Haij: ‘Samen bouwen we aan een gebied dat niet alleen aantrekkelijk is voor Schiedammers maar ook voor mensen buiten de stad. Voor toeristen kan het nóg een reden zijn om naar Schiedam te gaan, in combinatie met andere leuke dingen die de stad biedt.’

Het gebouw van de Monopole is een ontwerp van de Schiedamse architect A. Stahlie. Kenners noemen het een verstrakte variant van art deco. Het werd in opdracht van fotograaf Arie Dettmeijer gebouwd en ging in 1921 open onder de naam bioscoop Pandora. In de loop der jaren veranderde de bioscoop nogmaals van naam. Zo heette het zes jaar City-bioscoop (1932-1938). Daarna was het 30 jaar lang de Monopole. Onder die naam staat het gebouw ondanks de sluiting in 1968 in het collectieve geheugen gegrift. Begin jaren negentig kwam het hoekpand definitief leeg te staan. Met dank aan Fonds Schiedam Vlaardingen, De Groot Fonds, Stadsherstel Maassteden B.V. Met medewerking van Gemeente Schiedam.