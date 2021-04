Meepraten over de invloed van de jeneverindustrie

SCHIEDAM - De invloed van de jeneverindustrie op Schiedam is groot. Bijna overal in het oude centrum zie je nog resten. Maar wat betekende de industrie voor bewoners? Hoe was het voor een kind of kleinkind als je vader of opa als jeneverarbeider werkte? Daarover gaat het Stedelijk Museum Schiedam woensdagavond 14 april 2021 in gesprek met makers van nu en kinderen van toen. Iedereen kan gratis meepraten aan deze tweede Verhalentafel, een samenwerking met het Nationaal Jenevermuseum en Jeneverie ‘t Spul. De bijeenkomst gaat via Zoom.

‘We weten hoe de handel in sterke drank de stad veel rijkdom bracht’, zegt Merel van der Vaart, conservator Stadsgeschiedenis van het Stedelijk Museum Schiedam. ‘Veel mensen kennen de verhalen van Zwart Nazareth, waar arbeiders onder erbarmelijke omstandigheden leefden. Maar welke verhalen zijn er te vertellen over het meer recente verleden? Bestonden er in de jaren zestig en zeventig nog ‘jeneverfamilies’? En welke rol speelde de drank in de Tweede Wereldoorlog?’ De Verhalentafel ligt in het verlengde van het Kijkdepot Schiedam waar het Stedelijk Museum Schiedam onderzoek doet naar zijn geschiedeniscollectie. Om de paar weken staat een ander onderwerp centraal, waarover iedereen kan meepraten. Door corona vinden de gesprekken voorlopig digitaal plaats. Het Kijkdepot zit tot en met 22 augustus 2021 in de Havenkerk in Schiedam en is vanwege corona nog niet open voor publiek.

Verhalentafel over Schiedam jeneverstad, 14 april 2021, 20.00 – 21.30 uur, gratis via Zoom. Met gespreksleider Marco Spruit Bleeker, werkzaam bij het Jenevermuseum en presentator van SCHIE TV. Meld je aan via verhalen@stedelijkmuseumschiedam.nl onder vermelding van Schiedam Jeneverstad. Voorafgaand aan de bijeenkomst krijg je via de mail een link om mee te doen. Vragen en suggesties over het onderwerp kun je ook vooraf mailen. Met dank aanGemeente Schiedam, Mondriaan Fonds, Fonds Schiedam Vlaardingen, Nationaal Jenevermuseum Schiedam, Jeneverie ‘t Spul, S’DAM Foto-onderschriftVoorwerpen uit de jeneverindustrie in het Kijkdepot Schiedam. Fotografie: Aad Hoogendoorn