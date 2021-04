Schiedam neemt het op tegen Nissewaard in NK Tegelwippen

SCHIEDAM - Op dinsdag 30 maart is het jaarlijkse NK Tegelwippen gestart. De gemeente Schiedam gaat de strijd aan met de gemeente Nissewaard: welke gemeente verruilt de meeste (tuin)tegels voor groen?

“Tegels vervangen door groen is een goede manier om onze stad aan te passen aan klimaatverandering. Groen werkt als een spons en koelelement tegelijk in perioden van droogte en hitte”, zegt wethouder Jeroen Ooijevaar. Een groot deel van de stad is particulier terrein. “Daarom roep ik Schiedammers, sportclubs, verenigingen en bedrijven op om aan de slag te gaan.”

Het NK Tegelwippen wordt voor het tweede jaar op rij georganiseerd en er strijden ruim veertig gemeenten mee tussen 30 maart en 30 september. Dinsdag 30 maart is de eerste dag van De Week van de Groene Tuin en staat geheel in het teken van ‘ontstenen’. Gedurende het NK worden in heel Nederland tegels vervangen door groen om zo wateroverlast te voorkomen, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en de leefomgeving voor planten en dieren te vergroten. Bovendien is een groene leefomgeving goed voor onze gemoedstoestand. Het NK is onderdeel van de campagne ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin!’

Het gemeentebestuur wil Schiedam vóór 2050 klimaatbestendig en waterrobuust inrichten. Daarom biedt de gemeente sinds 15 maart 2020 de subsidieregeling Schiedam Waterklaar aan. Afgelopen jaar hebben Schiedammers al 1.969 m2 groene daken aangelegd, 1.411 m2 (afgekoppeld dakoppervlak) water opgevangen en hiermee het riool ontlast en 1.447 m2 tuinen vergroend. “Met de subsidie Schiedam Waterklaar én een (afkoppel)coach maken wij het voor particulieren gemakkelijker om hun terrein te vergroenen.”

Vanaf 30 maart kan iedereen de gewipte tegels aanmelden via de website nk-tegelwippen.nl. Tegels worden automatisch opgeteld bij de Tegelstand en tellen mee voor de Nationale Tegelteller. Op deze manier gaat Schiedam de strijd aan met Nissewaard. Het NK Tegelwippen duurt tot 30 september.