Gemeente grijpt kans voor leegstaande Monopole

SCHIEDAM - De oude Monopole bioscoop, een monumentaal pand aan de Hoogstraat, krijgt een nieuwe toekomst. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., het De Groot Fonds, Stadsherstel Maassteden BV en het Stedelijk Museum Schiedam hebben hiervoor een voorstel ingediend bij de gemeente.

Stadsherstel Maassteden koopt de Monopole van de gemeente. Stadsherstel maakt het pand geschikt voor gebruik en verhuurt het gebouw vervolgens aan het Stedelijk Museum Schiedam. De toegankelijkheid van het museum neemt hiermee toe, waardoor de cultuurparticipatie in Schiedam wordt versterkt.

Marcel Houtkamp, wethouder economie en binnenstad: “Ik ben blij dat dit bijzondere monument een nieuwe toekomst krijgt. In 2011 hebben we het casco gerestaureerd met een bijdrage van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Hiermee werd het pand nog niet functioneel. Het was duidelijk dat de uiteindelijke eigenaar het pand geschikt moest maken voor gebruik. Dat is best een uitdaging gebleken bij dit monument vanwege de oorspronkelijke opzet als bioscoop. Met dit plan hebben we nu zicht op een definitieve bestemming van de Monopole. De Monopole krijgt straks een publieke functie voor alle Schiedammers en geïnteresseerde bezoekers. Dit betekent niet alleen iets voor het pand, maar ook voor het museumkwartier en de stad. Met dit plan gaan veel wensen in vervulling en creëren we een spin-off voor onze stad, onze bewoners en bezoekers van buiten de stad.’’

Stadsherstel Maassteden krijgt nu de mogelijkheid van het college om de Monopole te kopen van de gemeente. Duncan Ruseler, wethouder erfgoed en cultuur: “In de Monopole komt straks, naast kantoorruimte voor het museum, ook ruimte voor publieksgerichte museumactiviteiten en bijzondere kunstinstallaties. Dit biedt het Stedelijk Museum Schiedam in het Sint Jacobsgasthuis ook de ruimte om een permanente tentoonstelling in te richten rond de historische collectie.” Vera Schelberg-van der Vlerk, directeur Stadsherstel Maassteden: “Met de beoogde aankoop van de Monopole kunnen wij onze missie verder versterken: het opknappen van monumenten in de binnensteden van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam en hier een passende nieuwe functie aan geven die goed is voor de stad.’’