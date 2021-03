DrieMaasStede heeft kamers vrij

Voor het eerst sinds jaren zijn er in verpleeghuis DrieMaasStede weer kamers vrij. De oorzaak is diep triest. Er zijn bewoners overleden aan het coronavirus en ook mensen die op de wachtlijst stonden kwamen te overlijden.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – De verpleeghuizen hebben het zwaar te verduren gehad. “Gelukkig daalt het aantal besmettingen nu onze zorgmedewerkers en de verpleeghuisbewoners de gelegenheid hebben gehad zich te laten vaccineren,” zegt Marjolein Zanen, regiomanager van Argos Zorggroep in Schiedam. “Dat leidt tot grote opluchting. We zijn dankbaar dat de rust terugkeert.”

Sinds het coronavirus ook in Nederland slachtoffers maakte, zette DrieMaasStede alles op alles om het virus buiten de deur te houden. “We werkten daar hard en secuur aan. In het afgelopen jaar lukte dat in belangrijke mate,” zegt Marjolein Zanen. Begin dit jaar echter kreeg het verpleeghuis aan de Voorberghlaan met een uitbraak te maken, die meer dan dertig bewoners het leven kostte. Ook daarbuiten kwamen veel mensen te overlijden, vooral ouderen; een gevolg is dat de wachtlijsten voor verpleeghuizen zijn geslonken. “Op dit moment hebben wij liefst tien kamers vrij in DrieMaasStede. Dat is ongekend. Altijd zijn er meer mensen die hier willen wonen dan we aan woonruimte hebben,” zegt Marjolein Zanen.

DrieMaasStede is dan ook een prachtige locatie, waar mensen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) fijn kunnen wonen met veel persoonlijke aandacht en deskundige zorg, zegt ze. Daarom wil Argos Zorggroep er ruim bekendheid aan geven dat er op verschillende afdeling kamers vrij zijn. “Mooie, ruime kamers,” zegt Marjolein Zanen. “Er zijn kamers beschikbaar op de vier afdelingen voor mensen met dementie. De zorgzwaarte op de afdelingen varieert.”

Ze vindt het belangrijk om de beschikbaarheid van mooie kamers onder de aandacht te brengen, omdat er ongetwijfeld belangstellenden zijn die er als vanzelfsprekend van uitgaan dat er toch geen plaats zal zijn – omdat er nooit direct plaats is. “Er zullen ook mensen zijn die het een beetje angstig vinden om de stap naar het verpleeghuis te maken. Maar we zijn in rustiger vaarwater gekomen We willen echt proberen de mensen weer warm te maken om hier te komen wonen.”

De desbetreffende afdelingen hebben elk zestien bewoners die allen een eigen kamer hebben. Per twee kamers wordt de sanitaire ruimte gedeeld. Elke afdeling heeft twee huiskamers, zodat er ruim gelegenheid is elkaar te ontmoeten. Elke dag is er een activiteitenprogramma, afgestemd op de bewoners en hun persoonlijke voorkeuren. “Ze leven tezamen in een woonbubbel,” zegt Marjolein Zanen. DrieMaasStede beschikt daarnaast over een grote zonnige tuin, een dierenparkje, een zwembad en een polikliniek voor fysiotherapie en ergotherapie. Ze benadrukt dat nieuwe bewoners van DrieMaasStede een uitnodiging krijgen voor vaccinatie tegen corona, wanneer ze er inderdaad komen te wonen.