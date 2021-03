Bakkerij opent deuren van vernieuwde winkel

SCHIEDAM - Vrijdag 19 maart heeft Bakkerij Remmerswaal haar winkel in Winkelcentrum Hof van Spaland heropend na een flinke verbouwing. Om precies 8.00 uur knipte de directie van het in de s- Gravenlande Polder gevestigde bedrijf met een reusachtige schaar het lintje door.

Nancy Remmerswaal: “De winkel is volledig gestript en vervolgens weer opgebouwd in een ruimtelijke en frisse manier. Hierdoor is deze winkel echt weer helemaal van deze tijd. Om het optimale Schiedamse gevoel op te wekken hebben we tevens een afbeelding op de muur van de Molen de Vrijheid geplaatst.” Om de opening te vieren heeft Bakkerij Remmerswaal deze hele week nog aantrekkelijke aanbiedingen.