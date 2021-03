Kunstzinnige actie: ontwerp een ei

SCHIEDAM - Samen met het Stedelijk Museum Schiedam organiseert Schiedam Centrum een kunstzinnige paasactie. Begin deze week hebben alle scholen en kinderopvang inspiratievellen ontvangen voor hun kinderen met daarop: Eigenwijze kunstenaars gezocht! De twee organisaties roepen kinderen op om een ei te ontwerpen dat nog niet bestaat. Dat mag op het bijgeleverde vel, maar niets is te gek. Ook 3-d creaties zijn fantastisch natuurlijk. Op stedelijkmuseumschiedam.nl/pasen-in-het-museum-en-de-stad staan allerlei kunstwerken die gerelateerd zijn aan Pasen ter inspiratie.

Museumdirecteur Anne de Haij: “Het is leuk om kinderen te prikkelen en uit te dagen om hun eigen kunst te maken. We helpen ze graag op weg door te laten zien wat andere kunstenaars hebben gemaakt. We willen meegeven dat je met kunst alle kanten op kunt. Jij bent de baas!” Centrummanager Kitty Buijtendijk vult aan: “We missen onze kleine bezoekers in de stad en proberen op deze manier er toch voor ze te zijn. We wilden graag iets met het museum samen doen. Dat ze nu niet open zijn, betekent niet dat ze stil zitten. In tegendeel ze barsten van de ideeën! Het is heel fijn om zo’n partner in de binnenstad te hebben.”

Naast het museum haken ook de ondernemers van Schiedam Centrum aan. Verschillende winkels met schilder- en knutselmaterialen, als de Talens Shop in Shop door van Loenen op de Dam en Kinderwinkel d’Uk op de Hoogstraat geven de kinderen graag advies over hoe zij hun ei kunnen vormgeven. Schiedam Centrum laat via zijn socials de komende week weten waar kinderen onder meer terecht kunnen. Op afspraak of via click&collect uiteraard. Er zijn ook ondernemers die restmaterialen aanbieden, zoals Atelier Anita de Groot. “Super als je aan de slag wilt met allerlei stofjes”, zegt Buijtendijk enthousiast. “We zijn echt blij met hoe ondernemers inspringen op onze acties, samen zijn we Schiedam Centrum.” Ben jij een kunstenaar in de dop?Heb je een inspiratievel gekregen? Ga aan de slag en deel een foto van jouw creatie op @schiedamcentrum en/of @stedelijkmuseumschiedam. Wie weet maak jij wel kans op een rijkgevuld paaspalet!

Mochten er kinderen zijn die nog geen vel hebben, geen probleem. Je kunt het downloaden via https://schiedamcentrum.nl/pasen-in-het-museum-en-de-stad/. “Onze ondernemers geven de inspiratievellen ook mee aan hun klanten. Natuurlijk hopen we heel veel verschillende foto’s te ontvangen van prachtige DIY-eieren”, glimlacht Kitty. “De meest verrassende werken stellen we online tentoon op de site van Stedelijk Museum Schiedam, jouw werk ‘in het museum’ hoe bijzonder is dat?”, vult Anne aan.