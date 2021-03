Wandelen in het paasweekend

SCHIEDAM - Wilt u met Pasen gaan wandelen? Even naar buiten, in beweging zijn en Schiedam op een andere manier beleven? Doe dan mee aan de wandeling van Seniorenwelzijn.

U kunt kiezen voor een korte route (+/- 0,5 uur) of een iets langere route (+/- 1 uur). U kunt de wandeling maken op een moment dat het u goed uitkomt. Tijdens de wandeling komt u langs verschillende mooie uitzichten en interessante plaatsen. U kunt zich voor de wandeling aanmelden bij Mariëlle van Santen, vitaliteitscoach Seniorenwelzijn. Zij zorgt er vervolgens voor dat er een routepakketje voor u klaar ligt bij ontmoetingscentrum De 5 Molens, Nieuwe Damlaan 818 in Schiedam. (Dit is ook het startpunt van de route.) U kunt het routepakketje op donderdag 1 april tussen 10.00 en 12.00 uur ophalen. Met vragen en om u aan te melden, kunt u mailen of bellen naar Mariëlle van Santen, vitaliteitenbewegen@seniorenwelzijn.nl en telefoonnummer 06-50.25.83.70. Seniorenwelzijn wenst u veel wandelplezier in het paasweekend.